50 bières bien de chez nous à découvrir

Que ce soit pour la fête des Pères, la fête nationale qui s’en vient ou n’importe quelle autre célébration estivale, la bière de chez nous a la cote depuis quelques années. Pour cause, rien de moins que 300 microbrasseries s’affairent maintenant à nous offrir des saveurs alléchantes.

Voici 50 de leurs créations qui méritent de figurer sur votre menu d’été, quelle que soit l’occasion.

Rauch Helles

Hopfenstark

Amateurs de barbecues ou de plats de viandes et de poissons qui aiment la fumée, voici une lager blonde pour vous. Facile à boire, bien céréalière et imbue d’une subtile fumaison, elle demande à être dégustée pendant que l’on manie le gril.

Limoilou Beach

La Souche

Cette bière de blé acidulée met en vedette du cassis biologique cultivé au Québec, créant une séduisante robe rosée. Parfaite pour la piscine, l’apéro ou le repas sur la terrasse ensoleillée, elle descend sur les papilles comme la famille aux glissades d’eau !

Lazer Lager

Dieu du Ciel !

Cette rutilante lager blonde au houblon Ariana a tout pour plaire à un grand nombre d’amateurs de bières de soif. Si on ne veut pas y penser, elle se laisse déguster facilement. Si on veut l’analyser, on y trouve des notes de fines herbes et de poivre blanc dans un corps sec et équilibré. Le meilleur des deux mondes.

P’tite Tranquille

La Micro-brasserie Charlevoix

« La clientèle n’est pas prête à ça, une bière légère avec du goût », disaient les brasseurs il y a quelques années. Aujourd’hui, nombre d’amateurs de bières artisanales savent très bien qu’une lager rousse à 2,5 % d’alcool comme celle-ci peut bien offrir autant de saveurs et de texture qu’une bière plus forte.

Blanche du Lac St-Jean

La Micro-brasserie du Lac-Saint-Jean

Un classique belge réinterprété à la sauce jeannoise, cette bière de blé met en valeur un mélange d’herbes récoltées au Lac (comme l’armoise), tout en l’assoyant sur une texture légère et douillette. Une pinte n’attend pas l’autre !

La Gose du Barachois

Pit Caribou

Des agrumes et leur acidité sont embellis par le côté floral des graines de coriandre et un dosage de sel parcimonieux. Une superbe bière sèche, effervescente et aromatique pour la saison estivale, autant pour les amateurs de Session IPA que de Gose.

Hop Rêverie

La Brasserie Benelux

Une rutilante Session IPA, « pintable » comme pas une, avec un parfum d’agrumes et de fleurs et une texture légère qui mène vers une touche de conifères. Un voyage en pleine nature, quoi !

Fleur d’Eau

À l’Abri de la Tempête

Une bière de blé, communément appelée « blanche », mais ici infusée d’herbes poussant sur les Îles-de-la-Madeleine. Celles-ci proposent des arômes de verdure fraîche, transportant à coup sûr le dégustateur vers les pâturages madelinots.

Bière de Table

La Brasserie Dunham

Une élégante blonde légère d’inspiration belge, avec prise de mousse naturelle en bouteille champenoise. Sèche et délicatement fruitée, elle se marie aux pique-niques sous le soleil autant qu’aux repas gastronomiques entre amis.

Sour Citra

LTM – Les Trois Mousquetaires

Les arômes fruités classiques au houblon Citra, des agrumes aux fruits exotiques, se retrouvent ici en présence d’une acidité lactique rafraîchissante, transformant ce qu’on croirait être une IPA en bière surette idéale pour une canicule.

Garnotte

Siboire

Une Double NEIPA comme on les aime. Tropicale comme un jus de fruits frais, veloutée comme un smoothie et « punchée » grâce à son taux d’alcool plus élevé que la moyenne. Une bière très houblonnée qui n’a rien à envier aux plus grandes du style.

Saison Bee-Bop

La Sutton Broüerie

Courtoisie

Distinguée comme pas une, cette Saison estrienne est tout de même dotée d’une trame délicatement sauvage, gracieuseté des levures de type brettanomyces. Sèche, herbacée et fruitée, elle saura aussi impressionner la galerie avec sa prise de mousse naturelle.

IPA Côte Est

L’Hermite

Un aguichant parfum de fruits tropicaux (ananas, goyave, fruits de la passion) semble être épicé par un soupçon de citronnelle, mais tout ça est la signature du mélange de houblons du Nouveau Monde. Aussi aromatique que facile à boire, cette IPA.

Sure à l’argousier

Riverbend

Un des fruits québécois qu’on apprend de plus en plus à connaître, cette baie d’argousier joue le jeu à merveille dans cette bière sure des plus rafraîchissantes. À l’occasion, on pense aux fruits de la passion et aux agrumes, mais le fin connaisseur saura maintenant que de telles saveurs sont possibles grâce à un fruit de chez nous !

Razor

Ras l’Bock

Les Québécois découvrent de plus en plus ce merveilleux petit fruit qu’est la camerise. Inspirée d’une Gose – ces bières légèrement salées et épicées –, cette Razor met aussi en valeur la camerise bien juteuse, avec une pointe de basilic en prime. Un délice.

St-So

Griendel

Une Bitter comme celle-ci mettant en valeur le seigle, c’est rare. Et pourtant, c’est délicieux ! Le seigle apporte une pointe épicée fort harmonieuse aux céréales légèrement caramélisées de la Bitter. On aurait dit une miche au levain fraîchement sortie du four.

12 Bushels

L’Albion

Vineuse et citronnée, acidulée et boisée, cette bière blonde des grandes occasions émule ce que l’on servait au 19e siècle sur les tables seigneuriales d’Angleterre. Sa finale équilibrée, feuillue et aux accents d’orange, évoque également les houblons britanniques que l’on connaît aujourd’hui. Tout un voyage !

3 Balles, 2 Prises

MaBrasserie

Voilà une NEIPA beaucoup plus raffinée que la moyenne, avec sa texture relativement sèche, sa grande buvabilité et son intensité bien dosée. Un parfum de fleur de sureau, de goyave et d’autres fruits tropicaux précède des longueurs de poivre vert persistantes. Franchement, c’est une pinte mémorable !

Salicorne

Menaud

Une belle bière légèrement acidulée avec une pointe salée, comme cette salicorne qui pousse sur les berges du fleuve. Une petite merveille avec des plats de poisson et de fruits de mer, faisant office de trait de citron à chaque gorgée.

Miss Ghost

La Pécheresse

Une tarte à la lime au nez, une coriandre subtile, puis des grains de poivre qui s’intensifient légèrement à chaque gorgée... Une bière qui donne le goût de se faire des tacos ! Un chef-d’œuvre du style Gose, réinterprété par cette microbrasserie de La Tuque.

L’Or des Champs

Prospecteur

Une acidité rappelant le citron et les pommettes est agrémentée de notes boisées à peine funky dans cette bière d’inspiration belge fort aguichante. La texture douillette et effervescente est parfaite pour les accents de pêche, d’ananas et d’abricot partagés par la fermentation. Du grand travail.

Palampam Plemousse

La Barberie

Probablement la bière qui plaira le plus à cette personne dans le cercle d’amis qui dit ne pas trop aimer la bière. Citronnée à souhait, légèrement salée, délicate et rafraîchissante ; on se sent carrément dans le monde du cocktail si on ne sait pas que c’est inspiré d’une Gose allemande.

Walker

St-Pancrace

Voilà une Brown Ale riche en saveurs de noisettes, de caramel et de pain toasté, mais tout de même étonnamment facile à boire. Pour ces soirées fraîches ou ces repas de viande juste assez grillée.

Blonde Belge

L’Apothicaire

Les céréales miellées de cette bière d’inspiration belge rencontrent une pincée de poivre blanc provenant des houblons et un fruité orange bonbon, gracieuseté de la fermentation haute. Complexe et désaltérante, elle est clairement l’œuvre de brasseurs très talentueux.

La Côte à 2 Fesses

Le temps d’une Pinte

Une belle IPA aux accents de noix de coco, de mandarine et de mangue, équilibrée par un soupçon de miel et de poivre vert en finale. Difficile de se lasser d’autant de caractère et d’autant de buvabilité.

La Pirate

La Mouche

Une des brasseries les plus uniques du Québec, La Mouche, nous offre une interprétation mémorable d’une IPA fermentée avec des levures autochtones cultivées près de la brasserie à Natashquan. La signature aromatique est de l’ordre du melon de miel, des abricots séchés avec une touche forestière et herbacée. Fascinante !

Sérénité

Noctem

Qui a dit qu’on ne pouvait pas mettre en valeur un houblon du Nouveau Monde, comme le Mosaic, dans une Pilsener délicate ? Le Noctem de Québec répond brillamment à ce défi dans cette bière harmonieuse qui porte très bien son nom.

Ta Meilleure

Lagabière

La bière phare de cette brasserie en pleine expansion est une NEIPA offrant tous les arômes d’ananas, de mangue et d’orange classiques au style, avec une finale résineuse juste assez amère.

Petite France

5e Baron

Une lager raffinée aux saveurs délicates de poivre blanc et de fines herbes étalées sur un petit pain toasté. Les fines bulles ne font que rehausser le plaisir et la buvabilité.

California

Le Trèfle Noir

Le populaire houblon Citra rencontre de véritables citrons, en zeste et en jus, question de rehausser davantage son parfum et ses saveurs tropicales. Décidément, impossible de ne pas se désaltérer à cette IPA aux accents de limonade.

La 89 – Pilsner Bohémienne

La Brasserie Harricana

Un grand classique de tradition tchèque, cette lager blonde propose toutes les saveurs de mie de pain et de fines herbes typiques au style. Bien moelleuse quand on se la sert avec une coiffe de mousse généreuse... comme en Tchéquie !

Boréale IPA du Nord-Est

Brasseurs du Nord

Le houblon Mosaic apporte de la pêche et le Citra, lui, partage l’ananas et les agrumes. Une formule éprouvée dans le monde de l’IPA, surtout lorsque la texture de la bière est douce et enveloppante comme celle-ci.

Haiku

Le Castor

Des parfums tropicaux grâce à des houblons du nord-ouest certifiés biologiques, dans un corps douillet facile à boire. Pas mal la signature à laquelle Le Castor nous a habitués !

Coup de Foudre - Helles

Les Grands Bois

À la gloire de l’orge ! Cette lager blonde ayant séjourné quelques mois en foudre de chêne présente toutes les saveurs de pain que l’on aime du style, dans une texture douillette, propice aux grandes gorgées.

Perséphone

La Brasserie du Bas-Canada

Les maîtres de l’IPA façon « Nouveau-Monde » récidivent avec cette bombe de houblons Citra. Des arômes de fruits tropicaux à gogo dans une texture veloutée qui camoufle merveilleusement la teneur en alcool élevée.

Camerise Griotte

La Brasserie Vrooden

Une bombe de fruits locaux, en l’occurrence la camerise et la griotte évidemment, développant autant d’acidité que de rafraîchissement. Une bière sans prétention pour ces moments où le soleil brûle toutes nos ambitions d’efficacité.

La Collin

Le malbord

Des fois, on ne demande rien de plus qu’une bière rousse délicate avec des saveurs doucement caramélisées. Cette ale gaspésienne propose exactement cela, avec quelques touches de noisettes et de pain grillé en bonus.

Si le temps n’est qu’une mesure

11 Comtés

Des houblons cultivés en Estrie rejoignent des pousses de mélèze afin de concocter un profil aromatique forestier pour cette Session IPA pleine de personnalité.

Bière de Table

La Ferme

Une bière de soif d’inspiration belge imbue de saveurs de petits fruits jaunes, d’accents de gomme balloune et de pain frais. Moelleuse, mais sèche, distinctive, mais délicate, voilà une bière légère qui ne laisse personne indifférent, surtout qu’elle est conçue avec des ingrédients de La Ferme !

Hefeweizen

Pie Braque

Le genre de bière de blé qui exige presque une tranche de jambon et un biergarten. Des arômes de clou de girofle et de poire flambée dans un corps soyeux et mousseux typiques aux Weissbiers allemandes.

Drak

L’Amère à Boire

Un p’tit sucre d’orge, un pain baguette bien croûté, un soupçon de caramel... Tout ça dans une texture enveloppante et facile d’approche pour tout amateur de bière céréalière. Le nec plus ultra de la lager rousse d’inspiration tchèque, mais brassée à Montréal.

Balbuzard

La Micro-brasserie Tadoussac

Alors que la plupart des bières de type « Saison belge » titrent de nos jours plus de 6 % d’alcool, cette version nord-côtière préfère viser la soif avec ses 4,5 %. En plus d’être plus authentique de cette façon, elle réussit à développer toutes les saveurs classiques du style, des fines herbes aux fruits subtils.

Landbier

Collaboration entre La Chouape et Lagerbräu

Mettant en valeur l’orge cultivée à même les terres de la famille Hébert, propriétaire de La Chouape, cette lager d’inspiration franconienne propose des saveurs de mie de pain et de fines herbes tout en délicatesse.

Gose India Pale Lager

Maltstrom

Cette bière a peut-être l’air d’une créature à trois têtes sur papier, mais elle est finalement bien docile et facile à boire. En fin de compte, c’est une Gose plus houblonnée que la moyenne et fermentée avec des levures à lager. Délicieuse de surcroît.

Jet Set

Avant-Garde

Une Pilsener à l’alsacienne, aromatisée avec des houblons de cette région française en bordure de l’Allemagne. Une texture croustillante, bulleuse et sèche, avec des notes de croûte de baguette et de fines herbes. Un régal estival.

Ruelle des Pointes

À la Fût

La fraise est rarement aussi bien mise en valeur dans la bière que dans cette blanche faible en alcool brassée à Saint-Tite. Aux côtés de la rhubarbe et de ses angles acidulés, on trouve de belles fraises juteuses qui rehaussent la buvabilité et le corps de cette ale estivale.

Tanaisie

Le Naufrageur

Une bière de blé, donc blanche, mais plus forte en alcool et en saveurs. Question de briser la tradition et s’ancrer davantage en Gaspésie, celle-ci est aromatisée à la tanaisie biologique, une petite fleur jaune fort aromatique et goûteuse.

Bière de Terrasse

L’Espace Public

Cette version de cette bière surette a été brassée avec du riz et de la purée de mangue. Seulement 4 % d’alcool, mais beaucoup de plaisir estival dans chaque gorgée, grâce à son acidité fruitée et sa texture soyeuse.

Leichtbier

Livingstone

Des fines herbes à peine citronnées dans une texture étonnamment crémeuse pour une bière si légère. Une croûte de baguette menant à une finale sèche et éminemment facile d’approche. Une si délicieuse façon de se désaltérer tout en encourageant un utilisateur d’ingrédients québécois !

Mont-Royal

Silo

Douce et céréalière, cette lager ambrée évoque ces biergartens franconiens, appelés « keller », là où des familles du nord de la Bavière se rejoignent pour passer du bon temps ensemble en sirotant une bière aux saveurs de pain frais.