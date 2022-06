Alors, le 3e lien est-il encore une priorité?

L’état inquiétant du pont Pierre-Laporte impose un constat très clair. Bien avant d’ajouter un troisième lien, le gouvernement du Québec doit assurer la pérennité des deux autres, et arriver au plus vite avec un plan de remplacement dans l’ouest, le cas échéant.

D’abord, le gouvernement doit garantir aux utilisateurs des ponts, dont les trois quarts circulent d’ouest en ouest où ils habitent et travaillent, des infrastructures sécuritaires.

Or, cette garantie n’est vraiment pas claire, à la lumière de ce rapport sur le pont Pierre-Laporte, dont le ministre des Transports ne connaissait même pas l’existence.

Il y a bien sûr un contexte de négociations syndicales, comme le rappelait hier le premier ministre. Mais cela n’excuse pas tout.

Le gouvernement a-t-il à ce point les yeux sur un projet – le troisième lien – parce qu’il l’a promis en campagne électorale, qu’il en vient à négliger les infrastructures existantes ?

Justification saugrenue

Puis, le gouvernement tente souvent de justifier le troisième lien en évoquant la vétusté des ponts de Québec et Laporte. Ces derniers vieillissent et il faudra un autre lien, clament tour à tour les ministres Guilbault, Bonnardel et autres, depuis des mois.

Sauf que la logique la plus évidente veut que, si le pont Laporte doit bel et bien être remplacé à moyen terme, c’est sur ce problème urgent et majeur qu’il faut plancher, comme on l’a fait à Montréal pour le pont Champlain.

Il faut cesser de gaspiller de l’énergie, et de l’argent, sur l’ajout d’un nouveau lien qui ne verra pas le jour avant au moins 10 à 15 ans.

Car l’infrastructure du pont Laporte, si elle n’était plus viable à moyen terme, devrait évidemment être remplacée dans l’ouest.

Solution boiteuse

Le gouvernement ne peut pas offrir, comme solution de rechange pour les quelque 155 000 utilisateurs des ponts d’être contraints de se déplacer de l’ouest jusqu’à Lauzon pour ensuite aboutir à ExpoCité et devoir revenir dans l’ouest.

C’est pourtant le scénario inacceptable qui attend ces utilisateurs si on se fie, comme le fait la CAQ, au troisième lien comme solution de rechange aux ponts dans l’ouest.

Une fois que ce portrait est tracé, on comprend bien à quel point l’argument selon lequel il faudrait supposément accélérer le projet de troisième lien pour pallier le problème s’avère ridicule et même farfelu.