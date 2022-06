Biden souligne l'importance de la «sécurité énergétique» lors d'une conférence sur le climat

Le président américain Joe Biden a estimé vendredi, lors d'une conférence des grandes économies sur le climat, que l'invasion russe de l'Ukraine démontrait l'importance des énergies renouvelables pour la sécurité nationale ainsi que pour la lutte contre la crise climatique.

«L'attaque brutale et non provoquée de la Russie contre sa voisine, l'Ukraine, a alimenté une crise énergétique mondiale et rendue encore plus clair le besoin d'atteindre une sécurité énergétique fiable et de long terme», a-t-il dit en ouverture de ce forum auquel il a convié les principales économies du monde.

C'est la troisième fois que le dirigeant américain, sous pression aux États-Unis face à l'inflation galopante notamment tirée par la hausse des prix du carburant, réunit le Forum des grandes économies sur le climat et l'énergie (MEF).

Cette conférence «s'inscrit dans le cadre des efforts du président pour utiliser tous les moyens dont il dispose pour s'attaquer à la crise climatique mondiale, répondre de façon urgente à la hausse des prix exacerbée par la guerre russe en Ukraine et mettre les États-Unis et leurs alliés sur la voie de la sécurité énergétique et alimentaire durable», expliquait peu avant l'exécutif américain.

Il devrait s'agir de la plus grande réunion sur le sujet de dirigeants, avant la prochaine conférence climat de l'ONU, en novembre en Égypte.

La Chine n'est toutefois représentée que par son émissaire sur le climat, et non par son président Xi Jinping, a précisé la Maison-Blanche. Et, autre émetteur majeur de gaz à effet de serre, l'Inde ne figure pas sur la liste officielle des participants.