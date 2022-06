Carlos Sainz Jr. découvre l’amour des Montréalais pour Ferrari

À sa deuxième saison sous les couleurs de Ferrari et à sa première présence dans un bolide rouge sur le circuit Gilles-Villeneuve, Carlos Sainz Jr. peut sentir l’amour des Montréalais à l’égard de la Scuderia.

Pilote pendant trois campagnes chez Toro Rosso à ses débuts en Formule 1 de 2015 à 2017, chez Renault en 2017 et 2018, et McLaren en 2019 et 2020 avant de transférer chez Ferrari l’an dernier, l’Espagnol vit une expérience bien différente cet été.

« L’intérêt pour Ferrari est vraiment très grand, a-t-il raconté. De 50 à 100 partisans nous attendent à notre départ de l’hôtel le matin. Ils prennent des photos et nous souhaitent bonne chance. C’est un des aspects très intéressants de porter les couleurs de Ferrari. Je vais me souvenir de cette expérience toute ma vie. »

Longue disette

Sur le podium lors des deux premières courses de la saison à Baïren et en Arabie saoudite, l’homme de 27 ans, dont le père, Carlos Sainz, a été couronné champion du monde de rallye à deux reprises, n’a pas été en mesure de rallier le fil d’arrivée à trois occasions.

Sainz Jr. est le pilote toujours actif qui compte le plus de départs en carrière sans avoir goûté l’ivresse de la victoire, avec 148. Le Québécois Lance Stroll occupe le troisième rang sur cette liste avec 108 départs.

Celui qui conduit la voiture numéro 55 croit qu’il peut freiner cette vilaine séquence.

« Pour la première fois de ma carrière, je mise sur une voiture qui peut rivaliser avec les meilleures, a souligné celui qui a signé son premier podium en carrière au Brésil en 2019 sous les couleurs de McLaren,--- alors qu’il avait profité d’une disqualification de Lewis Hamilton pour se hisser sur la troisième marche du podium. C’est une excellente sensation de savoir que tu peux te battre pour la victoire. »

Un contrat en poche

Même si son coéquipier Charles Leclerc obtient de meilleures performances, Sainz Jr. n’a pas à se soucier de son avenir à court terme contrairement à d’autres pilotes du plateau. Il a en effet signé une prolongation de contrat de deux ans avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne disputé sur les terres de Ferrari à Imola.

En 2021, il avait pris la relève du quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui a quitté la Scuderia en mauvais termes.

Attention aux marmottes !

Celui qui a eu la surprise de voir apparaître une marmotte devant lui, tout juste à la sortie d’une courbe, lors de la première séance d’essais libres, vendredi, pointe actuellement au cinquième rang du classement des pilotes avec 83 points.

Sainz Jr. compte quatre podiums à son actif depuis le début de la saison.

PILOTES AYANT LE PLUS DE DÉPARTS EN FORMULE 1 SANS VICTOIRE

