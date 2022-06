D’autres rues partagées dans Limoilou et Maizerets pour faire passer le tramway de Québec

Le passage du tramway dans le Vieux-Limoilou et Maizerets modifiera les habitudes de circulation avec la mise en place de rues partagées sur la 4e Avenue et le chemin de la Canardière. La Ville assure toutefois que l’impact ne sera «pas significatif».

Il n’y a pas que la rue de la Couronne, le secteur Cartier (boulevard René-Lévesque) et possiblement Saint-Charles-Garnier, qui devront composer avec une rue à 20 km/h, où les véhicules partageront le même espace que les cyclistes et piétons.

Le Bureau de projet du tramway a confirmé, vendredi matin, que des rues partagées verront aussi le jour dans Limoilou, à l’occasion d’une longue présentation technique pour dévoiler les fins détails de l’insertion du futur tram entre le pôle Saint-Roch et le pôle d’Estimauville.

Rappelons qu’un changement de tracé majeur avait été annoncé en avril 2021. Le gouvernement Legault préférait miser sur le pôle D’Estimauville plutôt que le secteur Charlesbourg, jusqu’à la 76e Rue, ce qui avait forcé le Bureau de projet à retourner à la planche à dessin.

Faute d’espace, et pour limiter les acquisitions, trois nouvelles sections de rues partagées seront donc aménagées :

Sur la 4 e Avenue (entre la 5 e Rue et le chemin de la Canardière)

Avenue (entre la 5 Rue et le chemin de la Canardière) Sur le chemin de la Canardière (entre la 4 e Avenue et la 8 e Avenue)

Avenue et la 8 Avenue) Sur le chemin de la Canardière (entre les avenues de Vitré et Champfleury)

Les automobilistes qui accéderont au quartier Limoilou à partir du pont Drouin seront par ailleurs détournés sur la 3e Rue alors que ceux qui font le chemin inverse pourront toujours utiliser la 4e Rue, laquelle deviendra un sens unique.

Deux minutes de plus dans l’auto

Tous les changements aux patrons de circulation n’auront toutefois aucun effet majeur sur les temps de parcours ou la circulation de transit, assure le grand patron du Bureau de projet, Daniel Genest, qui promet également un accroissement de la sécurité. «Oui, ça génère des impacts au niveau de la circulation locale mais je vous dirais qu’il n’y a pas d’impacts sur les temps de déplacement et c’est ça qu’il faut se rappeler», a-t-il insisté.

Dans le pire des scénarios, les automobilistes circulant sur la 3e Avenue, au nord de la 4e Rue et ceux qui utilisent l’axe Montmorency (entre le chemin de la Canardière et D’Estimauville) pourraient voir leur temps de déplacement augmenter d’environ 2 minutes 30 selon les études de circulation qui ont été réalisées.

«On sent que ce qu’on présente aujourd’hui va être bien accueilli par les citoyens et les commerçants du Vieux-Limoilou», a déclaré M. Genest, qui dit avoir senti une «ouverture d’esprit» lors des consultations publiques l’an dernier. D’autres séances d’information sont prévues, la semaine prochaine, pour expliquer ces changements dans le menu détail aux résidents des quartiers concernés.

Acquisitions

Pour ce tronçon de 3 km, on prévoit 38 acquisitions de propriétés, soit 33 acquisitions partielles et cinq totales. On compte démolir cinq bâtiments dans le secteur de la 4e Rue, incluant une station-service et une quincaillerie, pour aménager la station 3e Avenue et créer un nouvel espace public.

Moins de stationnements

Après avoir raffiné ses plans d’insertion, le Bureau de projet prévoit par ailleurs le retrait de 470 places de stationnements, soit 169 dans le Vieux-Limoilou et 301 dans Maizerets.

On précise néanmoins que la «disponibilité du stationnement gratuit (avec ou sans vignette) dans ces rues permet d’absorber cette perte. Le taux moyen d’occupation est de 44 %. «Ça n’a pas d’impacts. Il y avait déjà en masse de capacité disponible», affirme Daniel Genest.

292 arbres coupés

Sur le tronçon de 3 km, qui traverse le Vieux-Limoilou et D’Estimauville, quelque 292 arbres sur 1708 vont disparaître à cause du passage du tramway. De ce nombre, il convient de préciser qu’il y a 55 frênes (condamnés à disparaître à cause de la maladie) et 64 arbres et arbustes qualifiés de «remplaçables».

La Municipalité rappelle sa promesse de planter 20 arbres pour chaque arbre disparu. Cela va donc permettre de planter 5840 pour ce tronçon.

Niveau sonore

On avance que le niveau de bruit, tel que défini par l’Organisation mondiale de la Santé, sera respecté sur l’intégralité du tracé de 19,3 km. Cela dit, des mesures d’atténuation seront mises en place pour s’assurer d’en limiter l’impact.

Une attention particulière sera accordée au Pôle d’Estimauville, car le niveau sonore risque d’y être élevé à cause de la présence de plusieurs autobus. Une «vigilance» particulière sera également en vigueur pour le secteur de la 4e Avenue. Aucun enjeu de vibration n’a été souligné.

- Avec la collaboration de Taïeb Moalla