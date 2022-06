Deux jeunes recherchés pour agression armée à Montréal

La police demande l’aide de la population pour identifier deux individus d’environ 18 ans qui auraient agressé un homme au début du mois de mai, après le Rallye d’Israël au centre-ville de Montréal.

Le 5 mai dernier, vers 13h15, deux individus auraient attaqué un homme d’une cinquantaine d’années qui portait un drapeau israélien, au coin de la rue Sainte-Catherine Ouest et de l'avenue Wood, à Westmount.

Les deux suspects auraient d’abord demandé au quinquagénaire de leur remettre le drapeau, mais devant son refus, ils se seraient rués sur lui en agrippant l’objet. Une altercation s’en serait suivie durant laquelle l’un des suspects aurait asséné plusieurs coups de branche à la tête de la victime. Un citoyen qui a voulu intervenir aurait lui aussi été frappé au visage.

D’après le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les deux suspects auraient pris la fuite sur l'avenue Wood à bord d’un véhicule de marque Infiniti QX56 bleu.

Les deux suspects seraient des hommes d’environ 18 ans et mesurant tous les deux 5 pi 8 po. Le premier a la peau foncée et les cheveux frisés noirs. Il portait un chandail blanc, une veste noire, un pantalon de jogging de marque Puma et des souliers noirs. Le second était vêtu de noir et portait un masque d’intervention ainsi que des souliers bleus.

Les deux hommes pourraient faire face à des accusations d’agression armée et de vol qualifié lié à un crime haineux.

Quiconque possède de l’information pouvant aider les enquêteurs dans cette affaire est prié de composer le 911 ou de communiquer avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle auprès d'Info-Crime Montréal accessible au 514 393-1133 et en ligne.