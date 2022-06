Du jazz pour tout le monde au Festival Québec Jazz en juin

Le Festival Québec Jazz en Juin démarre ce vendredi 17 juin avec la présentation de 80 spectacles et 260 musiciens en vedette jusqu’au 5 juillet. Les grands concerts se déroulent dans plusieurs salles telles que L’Impérial Bell, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Grand Théâtre de Québec, le District Saint-Joseph, La Nef Saint-Roch et le Palais Montcalm.

Des pointures internationales, canadiennes et québécoises fouleront les planches du Festival : Tord Gustavsen, Al Di Meola, Marie Denise Pelletier, Kim Richardson, Jordan Officer, Normand Guilbeault et son spectacle hommage à Jack Kerouac, Styx, Jazz Experience, Yannick Rieu, Vincent Gagnon, Daniel Thouin, Annie Poulain ainsi que Janis Steprans et son hommage à Vic Vogel. Découvrez la programmation complète du Festival Québec Jazz en juin : jazzenjuin.ca