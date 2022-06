Édith Butler: infatigable et admirable

TADOUSSAC – Il y avait deux raisons de sourire, aujourd'hui, à Tadoussac : le soleil a fini par sortir et les festivaliers avaient rendez-vous avec l’infatigable Édith Butler.

• À lire aussi: Francos de Montréal : Edith Butler, toujours aussi énergique

Dans l’église Sainte-Croix, c’était la fête en après-midi, gracieuseté de notre Acadienne favorite, de retour au Festival de la chanson après de trop longues années d’absence.

Tombée dans une fontaine de Jouvence musicale en s’alliant à sa petite sœur cosmique Lisa LeBlanc afin de pondre le remarquable Le tour du grand bois, paru en 2021, la fierté de Paquetville a mis la foule dans sa poche grâce à son énergie contagieuse et son humour.

Elle dit qu’elle a quatre fois vingt ans, mais bien franchement, à la voir aller sur scène, c’est comme si elle n’avait pas d’âge.

Vieille sur son permis de conduire, éternelle jeune de cœur.

Évidemment, on a entendu Paquetville, J’te dis merci et autres titres qui ont fait sa renommée, mais ils n’étaient pas majoritaires. Le programme était surtout consacré à son nouvel album, et le concert n’y a pas perdu en intérêt, bien au contraire.

L’enchaînement de Ti-gars, furieusement entraînant, et Dans l’bois valait à lui seul le prix d’entrée.

En connaissez-vous beaucoup des artistes de son âge qui n’ont pas uniquement besoin de chanter des succès datant de l’autre siècle pour ravir leurs fans ?

Nous non plus.

En verve, elle nous a jasé ça (parfois un peu trop, mais on ne lui en veut pas, c’est pour reprendre son souffle), se montrant à la fois comique et touchante, lorsqu’elle a évoqué les décès de sa mère et de ses amis Renée Martel et Michel Louvain.

Elle a été admirable.

Rockeuse au soleil couchant

Dans le fabuleux décor de carte postale qui sert de toile de fond à la petite scène érigée à la halte routière de Tadoussac (la vue sur la baie est à couper le souffle), Salomé Leclerc n’a pas été moins admirable, au soleil couchant.

Elle aussi a donné sa préférence à son dernier album, Mille ouvrages mon cœur, qui prend des couleurs pas mal plus rock sur les planches.

Méticuleuse et fougueuse à la fois, Salomé Leclerc a étiré ses chansons, installé de belles ambiances planantes et formé un duo électrique avec le batteur José Major. Le doublé Où on s’est trouvé/Avant les éclats ? Impeccable.

Sa voix cristalline pour livrer Ton équilibre, seule au rappel ? Tout aussi beau.

Voilà une vraie rockeuse qui n’a pas toute la reconnaissance qu’elle mérite