Elle cherche sa sœur sans relâche depuis 70 ans

Une Montréalaise d’adoption a toujours espoir de retrouver sa sœur, qui est disparue depuis près de 70 ans au Québec, grâce à l’intelligence artificielle et de nouvelles banques génétiques.

«Je me souviens d’un soir où j’ai mis ma tête sur les genoux de ma mère. J’ai pleuré, pleuré, pleuré. Je lui ai demandé plusieurs fois : où est-elle?», se souvient douloureusement Vera Doederlein Hastie, âgée aujourd’hui de 79 ans.

C’est en 1954 que sa famille a quitté l’Allemagne en bateau pour s’installer dans la ville de Côte-Saint-Luc à Montréal. Quelques semaines après leur arrivée, sa soeur Rosemarie est allée acheter du pain dans leur quartier pour ses parents.

Durant cette journée du mois de septembre, la jeune de 14 ans n’est jamais revenue de la boulangerie.

Enlevée par un taxi?

«Chaque soir, on marchait dans le voisinage pour la retrouver, mais j’ignorais qu’elle avait disparu. Mes parents ne m'en parlaient pas pour me protéger. Je l’ai su plusieurs années plus tard. Mon père allait même à l’incinérateur en ville dans l’espoir de trouver un vêtement d’elle», raconte au Journal Vera Doederlein Hastie.

Cette ancienne Montréalaise, qui a quitté le Québec en 1963 pour vivre à Coronado aux États-Unis, se souvient très bien d’une conversation marquante entre ses parents.

«Ils disaient que les policiers et les détectives pensaient que Rosemarie aurait été enlevée par un réseau de chauffeurs de taxi qui agressait des gens dans l’arrondissement Côte-des-Neiges dans les années 50», explique Mme Doederlein Hastie, qui avait 11 ans au moment du drame.

Elle précise toutefois que plusieurs hypothèses sont sur la table pour expliquer la disparition de son aînée. Elle pourrait avoir été convertie chez les religieuses, adoptée sur le marché noir ou même achetée par un fermier pour travailler sur ses terres.

Nouvel espoir

Avec sa fille Christa, Vera Doederlein Hastie a récemment demandé l’aide du public sur les réseaux sociaux pour résoudre l’énigme qui entoure sa sœur depuis 68 ans.

«Les gens ont tellement été généreux avec nous. On reçoit des milliers de messages, notamment d’experts. Ils veulent nous aider, même si ça ne les concerne pas. Je trouve ça tellement touchant», confie avec émotions la sexagénaire.

Une artiste en Pologne a ainsi dessiné un portrait en couleurs de la jeune fille au moment de sa disparition en 1954. Une autre a utilisé l’intelligence artificielle pour créer un portrait de ce à quoi Rosemarie ressemblerait à l’âge de 81 ans.

Jamais oubliée

Mme Doederlein Hastie a aussi envoyé son ADN aux banques génétiques Ancestry.com et 23andme pour retrouver sa grande soeur.

«Je garde depuis 1954 son sac à main, son livre de prières et ses bijoux pour le moment où elle va venir cogner chez moi. [...] J’ai bientôt 80 ans. C’est un peu ma dernière chance pour découvrir ce qui s’est passé. J’aimerais juste savoir où est Rosemarie», conclut-elle.