Halle: Medvedev en demies sans trembler

Le N.1 mondial Daniil Medvedev s'est qualifié tranquillement vendredi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 sur gazon de Halle, tout comme le fantasque Australien Nick Kyrgios (65e) qui continue de faire fructifier sa wild card.

Le Russe s'est facilement défait de l'Espagnol Roberto Bautista (20e) 6-2, 6-4 et affrontera au prochain tour l'Allemand Oscar Otte (51e) qui a bataillé pour se débarrasser d'un autre Russe, Karen Khachanov (23e), 4-6, 7-6 (7/5), 6-4.

« Le score laisse penser que c'était facile, mais en fait pas du tout », a tempéré Medvedev en référence aux nombreuses balles de break qu'il a dû sauver. Mais en s'appuyant sur son puissant service, il s'en est sorti.

L'an dernier, Medvedev avait remporté à Majorque son premier tournoi sur gazon, avant de se faire éliminer en 8es de finale à Wimbledon.

Cette année, il ne devrait pas participer au tournoi sur gazon du Grand Chelem en raison du refus des organisateurs d'accueillir les joueurs russes et bélarusses, en représailles à la guerre en Ukraine.

De son côté, Kyrgios qui avait renoncé à la saison européenne sur terre battue, une surface qu'il n'aime pas, n'a mis que 1h08 pour se défaire de l'Espagnol Pablo Carreno (19e) 6-4, 6-2.

Déjà demi-finaliste la semaine dernière sur le gazon de Stuttgart (battu par Andy Murray) pour son retour à la compétition depuis sa défaite en demies début avril à Houston, il affrontera pour une place en finale le Polonais Hubert Hurkacz (12e) qui a remporté son bras de fer avec le Canadien Felix Auger-Aliassime (9e) 7-6 (7/2), 7-6 (7/4).

Jabeur rejoint Gauff en demies à Berlin

L'Américaine Coco Gauff, 13e mondiale et finaliste du dernier Roland-Garros, jouera la première demi-finale de sa carrière d'un tournoi sur gazon samedi à Berlin où elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (4e).

Vendredi, Gauff a battu la Tchèque Karolina Pliskova (7e), finaliste à Wimbledon l'an dernier, 7-5, 6-4, tandis que Jabeur a écarté la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (38e) 6-7 (3/7), 6-2, 6-2.

« Je suis très contente de la façon dont j'ai joué aujourd'hui. J'avais déjà perdu contre elle et l'affronter sur gazon avec son gros service, c'était très difficile », a commenté Gauff.

Aujourd'hui âgée de 18 ans, l'Américaine s'était fait connaître à l'occasion de Wimbledon 2019 lorsqu'elle avait atteint les 8es de finale à 15 ans en étant sortie des qualifications et en ayant battu au 1er tour Venus Williams, pourtant quintuple lauréate.

De son côté, Jabeur, réussit à 27 ans sa plus belle saison en WTA, avec notamment un titre à Madrid, le plus prestigieux de sa carrière, et une finale à Rome. Malgré une défaite au premier tour à Roland-Garros, elle est depuis le 6 juin à son meilleur classement sur le circuit.

L'an dernier, elle avait remporté le premier titre de sa carrière sur le gazon de Birmingham puis avait atteint les quarts de finale à Wimbledon.

À Berlin, l'autre demi-finale opposera la Grecque Maria Sakkari (6e), victorieuse de la Russe Daria Kasatkina (12e) 6-0, 6-3, à la Suissesse Belinda Bencic (17e) qui a pris sa revanche face à Veronika Kudermetova (24e) 3-6, 6-3, 6-3.

La Russe avait battu la Suissesse la semaine dernière, également en quarts, à « s-Hertogenbosch.

Berrettini et Cilic en demies au Queen's

L'Italien Matteo Berrettini, 10e mondial qui se remet d'une blessure à la main, et le Croate Marin Cilic (17e), l'un des joueurs en forme de la saison, se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales du Queen's.

Berrettini, tenant du titre, a écarté tranquillement l'Américain Tommy Paul (35e) 6-4, 6-2.

« Je n'ai pas très bien commencé le match, je me suis fait breaker, mais c'est le tennis et il faut gérer les différentes situations. Puis j'ai trouvé la bonne énergie au milieu du premier set et après ça, j'ai senti que le match avait basculé en ma faveur », a commenté le puissant joueur de 26 ans.

Il affrontera samedi le Néerlandais Botic van de Zandschulp (29e) pour tenter de se hisser de nouveau en finale.

L'an dernier, dans la foulée de son titre au Queen's, l'Italien avait atteint la finale à Wimbledon, sa première en Grand Chelem.

Blessé à la main droite, Berrettini avait renoncé au Masters 1000 de Miami en mars puis à l'ensemble de la saison sur terre battue. Depuis son retour en juin sur le gazon de Stuttgart, il a aligné sept victoires de suite avec au passage le titre en Allemagne.

Dans l'autre demie, le Serbe Filip Krajinovic (48e), qui a difficilement mis un terme à l'étonnant parcours du Britannique Ryan Peniston (180e et tombeur notamment au premier tour du finaliste de Roland-Garros Casper Ruud)) 4-6, 6-3, 6-3, affrontera l'un des hommes en forme de cette saison, le Croate Marin Cilic (17e), double vainqueur du Queen's (2012 et 2018).

Demi-finaliste à Roland-Garros, l'ex-N.3 mondial joue son premier tournoi sur gazon de la saison et pour se hisser dans le dernier carré, il a écarté vendredi le Finlandais Emil Ruusuvuori (56e) 7-6 (7/), 6-4.

Le finaliste de Wimbledon 2017 a ainsi signé sa 80e victoire sur gazon. Seuls quatre autres joueurs ont atteint cette marque: Roger Federer (192), Andy Murray (114), Novak Djokovic (102) et Feliciano Lopez (85).