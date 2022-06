Après deux années de pause forcée, La Roche à Veillon, véritable institution située à Saint-Jean-Port-Joli, en Chaudière-Appalaches, m’annonce le retour de son théâtre d’été. Dès ce soir, c’est la comédie J’ai mon voyage ! de Bruno Marquis (en collaboration avec Marylise Tremblay) qui prend l’affiche. La pièce est mise en scène par Sylvain Perron. La distribution comprend Israël Gamache, Caroline Stephenson, Ariel Charest et Élie Saint-Cyr (photos). Avec J’ai mon voyage !, vous découvrirez que, souvent, la partie la plus difficile d’un voyage, c’est de se rendre jusqu’à la porte. Depuis 57 ans, grâce à une offre théâtrale et culinaire d’exception, La Roche à Veillon resto-théâtre propose du théâtre d’été à la fois drôle et intelligent en plus d’une délicieuse cuisine traditionnelle.

50 ans de mariage

Céline Goudreault et Gustave Gariépy (photo), du quartier Les Saules à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Marié le 17 juin 1972 à l’église Sainte-Monique, le couple a deux enfants et cinq petits-enfants. Plusieurs se souviendront de Céline et Gustave à titre de propriétaires du commerce Goudreault Bicycles du boulevard Masson aux Saules ou à cause de leur implication au sein de la paroisse Sainte-Monique et sa kermesse. Aujourd’hui retraités, ils profitent de la vie avec leur emplacement au Camping Panoramique dans la belle région de Portneuf. Je me joins à toute la famille pour les féliciter à l’occasion de leurs noces d’or.

Marche-bénéfice dans Bellechasse

La Fondation Rayon d’Espoir vous invite à sa 3e Marche-bénéfice qui aura lieu demain à compter de 13 h avec départ au Foyer de Saint-Raphaël, 84, rue du Foyer, à Saint-Raphaël. Cette marche vise à amasser des fonds afin d’offrir des activités stimulantes aux bénéficiaires des quatre CHSLD de Bellechasse situés à Saint-Gervais, Saint-Raphaël, Sainte-Claire et Saint-Anselme. Le coût d’inscription (sur place) est de 50 $ par personne. Pour renseignements, écrivez à fondrayondespoir@hotmail.com.

En souvenir

Dans la nuit du 17 juin 1972. Le scandale du Watergate commence lorsque des individus sont arrêtés dans les locaux du Parti démocrate de l'immeuble du Watergate (photo). Deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward, enquêtent pour démêler un écheveau compliqué dont tous les fils conduisent à la Maison Blanche, à travers le Comité pour la réélection du Président de Richard Nixon qui devra démissionner le 9 août 1974.

Anniversaires

Samuel Blais (photo) ailier gauche des Blues de St-Louis, champions de la Coupe Stanley de 2019, 26 ans...Sam Hamad, vice-président principal chez Globatech, 64 ans...Venus Williams, joueuse de tennis américaine, 42 ans...Stéphane Fiset, gardien de but (1989-02: Nordiques, Avalanche, Kings, Canadiens), 52 ans...Robert Sauvé, ex-gardien de but de la LNH et agent de joueurs, 67 ans...Fabienne Thibeault, chanteuse québécoise, 70 ans...Pierre Beaudoin, ex-directeur principal services techniques, CAA Québec, 70 ans...Mike Milbury, défenseur de la LNH (1975-87) avec les Bruins, 70 ans.

Disparus

Le 17 juin 2007 : Serge Meunier Lancy (photo), 83 ans violoniste de Québec... 2020 : Jean Brousseau, 90 acteur et comédien québécois (Dr Jérome dans Les Belles Histoires des pays d’en-haut) et président de l’Union des artistes du Québec en 1974-75... 2019 : Mohamed Morsi, 67 ans, ancien président égyptien issu des Frères musulmans... 2016 : Ron Lester, 45 ans, acteur américain (Varsity Blues) ... 2014 : Dr Éric Dewailly, 55 ans, directeur du Centre de recherche du CHU de Québec, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur de renommée internationale en matière de santé publique... 2013 : Pierre-F. Côté, 85 ans, directeur général des élections du Québec (DGE) de 1978 à 1997... 2011 : Ronald France Archambeault, 74 ans, comédien québécois... 2010 : Alain Duclos, 50 ans, du Groupe Tanguay... 2008 : Jean E. Ryan, 71 ans, fondateur du Grand Prix de Trois-Rivières... 2004 : Gerry McNeil, 78 ans, gardien de buts avec les Canadiens dans les années 50.