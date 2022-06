À Québec, du 17 au 21 juin à la place Jean-Béliveau, ne manquez pas l'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones et sa programmation complète d'activités culturelles et culinaires, d'expositions-découvertes et de prestations musicales. Pour de belles rencontres et des moments inoubliables en famille ou entre amis!

Découvrez des habitations traditionnelles de nations autochtones et apprenez sur leurs cultures et modes de vie ancestraux.

Participez à des ateliers de fabrication d'objets traditionnels, comme des capteurs de rêves, et apprenez-en plus sur leurs origines. Ne manquez pas l'occasion d'y faire aussi maquiller vos petits!

Les épicuriens en auront plein la vue lors des démonstrations de cuisson traditionnelle. Apprenez à préparer la bannique, le poisson, et le gibier, le tout sur feu de bois et selon les techniques ancestrales.

Une activité mémorable!

►Les détails au kwefest.com