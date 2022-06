La Chambre de commerce de Lévis devient: La Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis

Afin de souligner son 150e anniversaire de fondation, la Chambre de Commerce de Lévis s’est offert une nouvelle identité corporative. C’est ainsi qu’elle devient la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis (CCIGL).

Mme Marie-Josée Morency ainsi que Mme Éliane Trudel, respectivement Vice-présidente exécutive & Directrice générale et Présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis, ont dévoilé mercredi dernier le nouveau nom ainsi que la nouvelle image de marque de l’organisation, développée en collaboration avec l’Agence créative Les Prétentieux.

C’est sous la présidence d’honneur de M. Gilles Lehouillier, Maire de Lévis, et en compagnie de 150 de ses plus proches membres et partenaires, dont Desjardins, qu’avait lieu mercredi, au Pub la Traverse du Corsaire, la soirée de lancement qui marquait officiellement les 150 années d’existence de la CCIGL.

« Toute l’équipe de la permanence ainsi que les membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis sont fébriles aujourd’hui. D’une part, nous dévoilons notre nouvelle identité visuelle, mais nous le faisons entourés de nos précieux membres et partenaires avec lesquels nous évoluons et nous collaborons depuis 150 ans à faire progresser la sphère économique et entrepreneuriale de Lévis. Nous sommes forts de la confiance et de l’appui de notre communauté. Engagés, ensemble ! » déclare Marie-Josée Morency.