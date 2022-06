La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 17 juin 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

DEALER DE LOVE - David Campana***

Celui qui s'autoproclame «Smooth Criminel» livre la marchandise, en 28 chansons plutôt qu'une. Une rareté en 2022. Loin d’être chiche, le rappeur montréalais nous a tenu en haleine à coups de plusieurs doses bien catchy depuis un an. Et là? C’est vrai que c’est smooth. Réalisé avec Majosty, DEALER DE LOVE est un album dense, jamais lourd, qui nous attend entre sensualité et affirmation de soi. «J’espère que tu ne me considères pas juste comme un dealer de love» clame-t-il dans la chanson-titre de l’album. À travers le flow assuré et les beats trap, des interludes de beaux mots sur son talent confirment que c’est loin d’être le cas. (Mélissa Pelletier)

Ugly Season - Perfume Genius****

Avez-vous déjà eu un eargasm? Vous pourriez trouver votre compte avec ce nouvel effort de Mike Hadreas - créé pour le projet de danse The Sun Still Burns Here de Kate Wallich et mis en image dans un court-métrage de Jacolby Satterwhite. On y découvre une pop expérimentale habitée d’une voix feutrée, toujours changeante. Ça a des airs d’incursion sur un dancefloor un peu éméché, dans toute sa splendeur... et ses déconvenues. Malgré l’éclatement du tout, on se doute que chaque note est réfléchie, soupesée. Mais attention: ça ne manque pas de surprises à travers la brillante simplicité de Pop Song, la magnifique finale d’Herem et l’ensorcelante Eye in the wall. (Mélissa Pelletier)

A Canadian Tragedy - Handheld ***

Prêt pour le retour du skate-punk? Sortez votre casquette de Pennywise et vos fat pants. Mais Handheld ne profite pas d’un quelconque revival. Dès 1998, le groupe colportait son engouement juvénile dans ses riffs. Après toutes ces années, on se serait attendu à moins de skate-punk à numéros. Si on ne peut les accuser d’opportunisme, on n’en fera pas non plus des précurseurs. Déjà en 1998, cette formule s’essoufflait. L’hommage à John Candy sur Leaving Candyland vaut quand même le détour. (Stéphane Plante)

À surveiller

Seven Psalms - Nick Cave **1/2

Ô Grandissime Nick Cave priez pour nous! Le concept de cette offrande prévue pour le 1er juillet? Une enfilade plutôt courte (béni sois-tu Nick!) - si on exclut l’instrumental de la fin - de psaumes récités mielleusement avec tout ce que ça implique d’allégories et d’enflures. «Have mercy on me lord» se plaît-on à susurrer à nos oreilles de fidèles. L’ex-leader des Bad Seeds traverse-t-il une crise de la foi post-pandémique? Même si cette offrande se veut plutôt méditative que contemplative devant un quelconque éternel, les psaumes servis avec sa belle voix ténébreuse semblent des plus sincères. Nous reste peut-être l’option de faire semblant de trouver ça génial parce que, après tout, c’est de Nick Cave dont il est question ici. Même que si on fait fi de tout le baratin liturgique, musicalement, ça reste plutôt bien foutu. Très en phase avec l’ambiance. Mais... Aussi cool Nick Cave peut-il (penser) être, avec les tragédies qui secouent la planète, a-t-on vraiment besoin d’un autre chapelet de «pensées et prières»? Aussi bien écouter Mario Pelchat avec une chorale de curés dans le temps des Fêtes. Amen. (Stéphane Plante)

Rich White Honky Blues - Hank Williams Jr. ***1/2

Un 57e album pour la légende (et fils de légende). On entend bien la présence de Dan Auerbach des Black Keys derrière la console. Comme s’il voulait immortaliser la trame sonore d’un périple en Amérique profonde. Et tant qu’à ramener ce country-blues à l’avant-plan, aussi bien le garnir d’un bon son gras débarrassé de toute fioriture inutile. Les approches acoustiques de certaines pièces rappellent ce blues cru et splendide des pionniers à la Robert Johnson ou Lightnin' Hopkins. (Stéphane Plante)

