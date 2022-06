«Le grand solstice» diffusé en simultané chez les diffuseurs publics

Les réseaux ICI ARTV, ICI Télé, Télé-Québec et APTN soulignent la Journée nationale des peuples autochtones.

À l’occasion de cette Journée, les différents réseaux partenaires présentent l’événement télévisuel «Le grand solstice», qui met en lumière la culture musicale autochtone et ses artistes.

Ce grand spectacle, qu’on promet haut en couleur, fera briller des artistes autochtones, mais aussi allochtones.

PHOTO Fabrice Gaëtan

Anachnid, Aysanabee, Émile Bilodeau, Beatrice Deer, Ariane Moffatt, Scott-Pien Picard et Samian, entre autres, participeront à l’événement idéalisé par l’autrice-compositrice-interprète Elisapie Isaac – qui assure aussi la direction artistique – et Marie Carole Noël.

Tournée à Pointe-des-Cascades par les productions Les films Sanajik, le rendez-vous artistique et culturel réunit et représente les 11 nations autochtones du Québec, tant devant que derrière la caméra. Il combine également les traditions et la modernité tout en invitant à la communion, à l’inclusion et au partage.

Aïcha Bastien N’Diaye, Buffalo Hat Singers, DJ Shub, Joseph Sarenhes, Violent Ground et Willows se joindront aussi aux célébrations qui précèdent celles de la Fête nationale.

«Le grand solstice» sera diffusé le 20 juin, à 20 h, sur ICI ARTV et APTN, et le lendemain à la même heure sur ICI Télé et Télé-Québec. La fête sera retransmise en stéréo sur ICI Musique.

Sur ICI ARTV, «Le grand solstice» sera suivi du documentaire «Elisapie - Faire face à la musique» dans le cadre de «Lundi culture», le lundi 20 juin, à 21 h. Il raconte le parcours personnel et créatif ainsi que la prise de conscience identitaire de la chanteuse.