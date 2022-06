Lightning | Avalanche: la routine des champions

DENVER | Nikita Kucherov a pris place au centre de la glace à la fin de l’entraînement du Lightning au Ball Arena pour la période des étirements. Kucherov a reçu cette invitation pour souligner son 29e anniversaire de naissance.

Patrick Maroon a poussé quelques notes pour lui chanter un classique bonne fête, mais il n’a pas réussi à convaincre ses coéquipiers de se transformer en chanteurs.

La scène n’était pas inhabituelle. Un joueur qui célèbre son anniversaire, qui se retrouve à jouer contre son ancienne équipe ou qui atteint un plateau important termine souvent un entraînement au centre de la patinoire.

Mais ça démontrait aussi que pour le Lightning, on gardait la même routine à la veille du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley contre l’Avalanche. Et même si l’Avalanche a gagné la première bataille 4 à 3 en prolongation.

En conférence de presse après l’entraînement, Victor Hedman a parlé de l’influence positive de Maroon pour justement alléger l’ambiance.

« C’est immense ce qu’il fait, a noté Hedman. Je considère que c’est important de tourner la page après un revers. Patty est très bon dans des situations semblables, il trouve des façons de nous changer les idées. Il l’a fait toute l’année et il garde la même approche en séries. »

Confiance en Vasilevskiy

On entend ce discours depuis le premier jour des séries. Le Lightning a un bon pour rebondir après un revers et Andreï Vasilevskiy peut devenir encore plus gros dans le match suivant une défaite.

« Le hockey restera toujours un sport d’équipe, mais quand tu as Vasi comme gardien, ça te procure encore plus de confiance, a noté Hedman. Nous croyons réellement en nous au sein du vestiaire. Vasi a une force mentale qui est tout simplement hors de ce monde. Sa fiche après une défaite parle d’elle-même, mais nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur ça. »

Cogliano se rapproche

Blessé à un doigt en bloquant un tir lors du quatrième match de la finale de l’Ouest contre les Oilers d’Edmonton, Andrew Cogliano a fait un pas de plus vers un retour au jeu. Cogliano a participé à l’entraînement complet avec l’Avalanche.

« Cogliano est sur le bon chemin, a dit Jared Bednar, l’entraîneur en chef de l’Avalanche. Il se sentait assez bien pour retrouver ses coéquipiers. Mais nous verrons pour son statut lors du deuxième match. »

Nazem Kadri, quant à lui, a patiné avant l’entraînement de l’Avalanche. Il n’a pas décoché de tir, mais il pouvait tenir son bâton. L’ancien des Maple Leafs a subi une blessure au pouce droit en première période du troisième match contre les Oilers.