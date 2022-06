Ayant vu son contrat échangé par le Canadien de Montréal aux Golden Knights de Vegas la veille, le défenseur Shea Weber a publié quelques mots à l’intention de son ancienne organisation, des partisans et des médias locaux, vendredi.

Ainsi, le site du Tricolore a diffusé un court message de l’ex-capitaine du Bleu-Blanc-Rouge qui n’a pas joué du tout en 2021-2022. Selon plusieurs, la carrière de Weber est terminée, même si son pacte est valide jusqu’à la fin de la campagne 2025-2026. Au Nevada, les Knights devraient en principe inscrire son nom sur la liste des blessés à long terme.

Maintenant, l’arrière d’expérience dit avoir savouré ses années avec le Canadien, qui l’avait acquis le 29 juin par le biais du célèbre échange envoyant P.K. Subban aux Predators de Nashville.

«C'est le rêve de tous les enfants qui ont grandi en jouant au hockey au Canada de jouer dans la Ligue nationale de hockey [LNH]. Je me considère extrêmement chanceux d'avoir non seulement réalisé ce rêve, mais aussi d'avoir eu la chance de le faire pour une équipe canadienne et en tant que membre d'une des six équipes originales, a-t-il d’abord affirmé. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, n'aurais-je pu imaginer jouer pour le Canadien de Montréal, et encore moins être nommé capitaine de cette équipe. Enfiler ce chandail légendaire chaque soir a été l'un des plus grands honneurs de ma carrière, et c'est quelque chose que j'ai chéri chaque fois que j'en ai eu l'occasion.»

«Montréal aura toujours une place dans mon cœur», a-t-il ajouté à la fin de son texte.

Jeudi, le Tricolore a mis la main sur l’attaquant Evgenii Dadonov dans la transaction avec Vegas. Celui-ci a amassé 43 points en 78 rencontres la saison dernière et deviendra joueur autonome sans compensation à l’été 2023.