Pas d’impact négatif, croit le PDG d’Allied

Contrairement aux craintes récemment exprimées par plusieurs représentants de l’industrie de la techno, le grand patron du géant immobilier Allied Properties, Michael Emory ne croit pas une seconde que la nouvelle loi 96, visant à renforcer le français dans la province, puisse nuire aux entreprises ou à l’économie du Québec

« Je crois honnêtement que cette loi aura aucun impact sur Montréal [...] Je ne crois pas non plus que nos locataires, issus de la techno, se mettront à se détourner de Montréal en raison de cette loi », a confié M. Emory au Journal, mardi, en marge d’une conférence du Cercle canadien de Montréal.

Michael Emory

Fondateur du géant immobilier Allied Properties

L’entreprise immobilière de Toronto possède l’un des plus importants portefeuilles d’immeubles de bureau au Canada, dont la moitié à Montréal.

La créativité avant tout

En plus de six immeubles situés dans la Cité du Multimédia, Allied a acquis (et rénové) ces dernières années, plusieurs édifices d’importance, dont l’immense complexe Le Nordelec, de nombreuses anciennes manufactures du Mile-End, et la Gare Viger, voisine du Vieux-Port. Tous, ou presque, fourmillent d’employés de l’industrie des jeux vidéo, des effets visuels pour le cinéma, et de l’intelligence artificielle.

« À mon avis, cette loi ne va déranger personne. Ni Google ni Microsoft. Et certainement pas Ubisoft. Bien au contraire », dit-il, rappelant que si l’« industrie du savoir » est attirée par Montréal, c’est entre autres parce qu’elle y trouve un « bassin de main-d’œuvre talentueux » capable de travailler en trois langues.

Ces sociétés, dit-il, évoluent dans un monde où la créativité est reine. « Ce sont des créatifs. Ils veulent s’entourer de gens créatifs. Si on leur demande de laisser plus de place au français au travail ? À mon avis, c’est facile, ils vont le faire. Je peux me tromper, mais c’est ce que je crois qui va se passer ».