Pierre Bruneau nous a fait grandir

« Être informé, c’est être libre », disait René Lévesque. Pendant 46 ans, Pierre Bruneau a accompli avec intelligence et humanité ce boulot essentiel : informer le plus grand nombre.

Son départ des ondes a donné à tous l’occasion de mesurer l’ampleur de ce qu’a accompli l’homme. 46 ans. J’avais 6 ans lorsqu’il s’est installé sur la chaise et le PQ n’avait pas encore pris le pouvoir.

Au plus grand nombre

Sa carrière n’est pas seulement immense en durée, en nombre de bulletins, en droiture ou en professionnalisme. La carrière de Pierre Bruneau est encore plus immense pour son impact profond sur la société québécoise. En présentant les informations, en les expliquant, en mettant en valeur ses collaborateurs pour les décortiquer, il a fait une œuvre colossale d’éducation et de vulgarisation.

J’insiste sur l’information adressée plus grand public. Les mordus d’information courent après les nouvelles. Radio, télé, journaux, ils dévorent tout en puisant d’eux-mêmes aux diverses sources. Mais ceux-là sont loin d’être la majorité.

Le besoin d’information existe pour des gens avec des niveaux d’éducation variés, des gens qui travaillent et qui ont un temps limité à consacrer à s’informer. D’autres ont un bagage moindre de connaissance de l’histoire, de la politique ou de la géographie. Ils ont un sincère désir de comprendre notre monde, mais souhaitent qu’on leur vulgarise les informations.

Un peu d’histoire

Pierre Bruneau arrive au bon endroit au bon moment. Au milieu des années 1970, la télévision explose et est en train de devenir le média ultrapuissant qu’on connaît. La télé deviendra un joueur majeur en information aussi.

Télé-Métropole a misé sur une offre au grand public, surtout axée sur le divertissement. Elle est devenue une chaîne populaire, mais qui a jusqu’alors peu misé sur l’information. Les grands rendez-vous d’information, les soirées électorales, c’était l’affaire de la société d’État.

Au moment où Pierre arrive, Télé-Métropole (qui allait devenir TVA) commence à investir dans la création d’un service d’information digne de ce nom. Pierre pousse pour des embauches, des budgets, de la rigueur.

Au même titre que la dynastie des Oilers d’Edmonton s’est construite autour de Wayne Gretzky, le service des nouvelles de TVA s’est bâti autour de Pierre Bruneau. Sa personnalité a imposé le style proche des gens, son professionnalisme a imposé le souci du travail rigoureux.

TVA Nouvelles est devenue un leader en information grâce à cette impulsion. Au-delà de la compétition normale entre les réseaux, je retiens la puissance de la démocratisation.

Il y a quelques années, on remarquait avec satisfaction et surprise que TVA et LCN avaient dominé des événements internationaux comme les élections américaines et françaises. Une grosse réussite. Un jour, j’ai réalisé que ce n’était pas tellement un déplacement de clientèle. Les fidèles de Radio-Canada y étaient restés.

Le phénomène c’est qu’au total, un nombre plus grand de Québécois avait suivi ces événements en direct. Des milliers de nouveaux intéressés, plus soucieux des enjeux du monde, voulaient savoir et comprendre.

Pierre Bruneau s’est appliqué à informer le plus grand nombre. Avec succès.

Merci.