Retour sur «Homosexuels versus machos»

Une lettre écrite il y a plusieurs mois dans laquelle j’affirmais que les homosexuels étaient, parmi les hommes, ceux qui aiment le plus les femmes, visait à provoquer la réflexion des hétérosexuels. Je fus bien servie dans ma quête, vu les commentaires de certains hommes que vous avez publiés.

Selon le premier, mes propos dénotent que je serais une enragée et une frustrée. Une enragée ? Pourquoi utiliser un mot aussi extrême alors que personne n’ose l’utiliser, même dans le cas d’un homme qui tue ses enfants ou qui commet un féminicide ? Dans de tels cas, on parle toujours du meurtrier en des termes comme : « C’était pourtant un ben bon gars ! On ne comprend pas pourquoi il a fait ça ! »

Je serais une frustrée selon un autre. J’imagine qu’il fait référence ici à ma vie sexuelle ? Désolée de le décevoir, mais tout va bien dans celle-ci. Je suis avec le même homme depuis longtemps et je n’ai rien à redire sur ce qui se passe entre nous.

Et aujourd’hui même dans votre chronique, voilà que R.G., un prétentieux que je classerais dans la catégorie des faux curés, vient me faire la leçon, parce que voyez-vous, lui, il sait pourquoi il y a des machos. Bien sûr que c’est la faute des mères, encore des femmes. Et bien évidemment, il me met dans la catégorie des idiotes.

Ce n’est jamais facile de critiquer les hommes sans se faire attaquer bassement. Mais ne trouvez-vous pas que les propos de ces messieurs parlent d’eux-mêmes, et que comme je l’affirmais si justement, les machos ne les respectent pas les femmes?

Michelle

Sans dénaturer votre propos, je me suis permis d’étoffer votre court texte pour le rendre plus compréhensible aux lecteurs afin qu’ils saisissent mieux les raisons des reproches que vous adressez aux hommes qui ont réagi à votre texte.

Je vous accorde que les qualificatifs qu’on vous a accolés sortent de nulle part et relèvent plus des mythes souvent attribués aux femmes qui osent critiquer le machisme des hommes, et qu’ils n’auraient pas eu lieu d’être. Car oui, certains hommes hétéros sont machos. Mais pas tous !

Par contre, ce n’est pas parce qu’on se défend quand on est attaqué qu’on a nécessairement tort. Et quand R.G. de ce matin en arrive à la déduction que les femmes (lire ici les mères) ont une bonne part de responsabilité dans l’éducation de leurs garçons, je ne puis qu’abonder dans son sens. D’autant plus qu’il ne manquait pas d’ajouter dans sa conclusion que cela n’excluait en rien la responsabilité des pères dans l’éducation de leur fils. Rappelez-vous que lorsqu’on a envie de provoquer, notre discours en est teinté, et on se met à risque de répliques pas toujours plaisantes.