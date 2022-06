Santé, papa!

L’image du père de famille posté derrière le gril par un dimanche après-midi d’été est peut-être clichée. Elle est aussi très attachante. Ce week-end, que vous laissiez votre papa s’affairer au barbecue ou que vous lui cuisiniez un bon repas, portez un toast à sa santé et faites-lui plaisir. Gin, whisky, vins rouge, blanc, rosé ou effervescent, vous trouverez ici de quoi le combler, quels que soient ses goûts. Bonne fête des Pères à tous ! Buvez moins. Buvez mieux.

Monte Bernardi, Chianti C lassico 2019, Sangió

★★★1⁄2 | $$ | 32,75$ | Italie 13,5 % | 2 g/L – Biologique

Code SAQ : 14990025

Ce vin rouge de Toscane présenté dans une bouteille d’un litre est un très bel exemple des changements en cours dans la vaste appellation Chianti Classico. Michael Schmelzer travaille « à l’ancienne », avec un minimum d’interventions, et ses vins font parfois figure d’anachronisme à Panzano, un secteur du Chianti Classico plutôt reconnu pour ses vins puissants. Son Sangió séduit d’emblée avec son attaque bourrée de goûts de cerise noire, mais c’est surtout sa fraîcheur et son éclat aromatique qui le distinguent du lot. Un chianti classico nature, gourmand et gouleyant, dont le format est parfait pour les réunions familiales.

Colli di Lapio, Fiano di Avellino 2020

★★★★1⁄2 | $$$ | 29,85$ | Italie 13,5 % | 1,8 g/L

Code SAQ : 14047281

Le domaine de Clelia Romano est réputé à juste titre pour la qualité exceptionnelle de son fiano di Avellino. Les vignes s’enracinent dans les sols argilo-calcaires autour du petit village d’altitude de Lapio, en Campanie. En 2020, cela a donné un vin blanc à la fois ample et gras, doté d’un volume impressionnant en bouche, mais aussi, et surtout, d’une sensation de fraîcheur, de finesse et d’élégance. Le fruit est au rendez-vous, mais la signature aromatique de ce vin repose avant tout sur une minéralité fine et une salinité qui fait merveille à table avec des légumes verts ou des fruits de mer. Superbe vin blanc !

Borgogno, I Love Barolo 2017, Barolo

★★★1⁄2 | $$$$$ | 72,00$ | Italie 14 % | 1,5 g/L

Code SAQ : 13737642

Cette maison piémontaise fondée en 1761 et bien connue au Québec a vu la qualité de sa production progresser ces dernières années. Ce « I Love Barolo » est un hommage bien senti à la magie de cette appellation prestigieuse. Le nebbiolo s’exprime avec aplomb et sans détour. Bien typé avec des notes de cerise, de graphite et un fond de pot-pourri. En bouche, on sent un fruité mûr, presque juteux, s’articulant autour de tanins fermes. C’est long, un peu strict en l’état, ce qui suggère un potentiel de garde intéressant. Délicieux après 60-90 minutes d’ouverture. Pas donné, mais c’est le prix à payer pour un Barolo de cette qualité.

Terre Rouge, Vin Gris d’Amador 2020, Sierra Foothills

★★★1⁄2 | $$$ | 31,25$ | États-Unis 13,5 % | 1,2 g/L

Code SAQ : 11629710

Et pourquoi pas un rosé d’exception pour la fête des Pères ? Provenant de la Californie, le vin affiche une robe saumonée aux reflets cerises qui détonne dans cet océan de rosés aux couleurs très pâles. On s’attend d’ailleurs à un rosé puissant et vineux. Or, c’est tout le contraire. Le vin est certes concentré, mais tendre, volumineux, presque aérien et fin de bouche. Un équilibre remarquable donnant un rosé savoureux et sapide. Il a peu fléchi en éclat et en précision sur les trois jours où il a été dégusté. Parmi les meilleurs rosés cette année. Servir frais (11-12 °C), plutôt que froid.

Jean-Max Roger, Sancerre 2015, La Grange Dimière

★★★ | $$1⁄2 | 29,85$ | France 12,5 % | 1,4 g/L

Code SAQ : 13567647

Etienne et Thibault Roger produisent du vin à Menetou-Salon et à Sancerre, deux appellations voisines du Centre-Loire, où ils cultivent majoritairement du sauvignon blanc. Ils signent aussi quelques cuvées de rouge, dont celle-ci, issue de pinot noir cultivé sur les sols de caillottes et de marnes kimméridgiennes des communes de Bué, Sancerre et Amigny. Maintenant âgé de 7 ans et parfaitement ouvert, le vin est assez discret au nez, mais il révèle en bouche des saveurs précises de cerise, avec des accents de terre humide et de fleurs. Un rouge souple, soyeux et élégant.

Château Clarke 2016, Listrac-Médoc

★★★★ | $$$$ | 42,25$ | France 13,5 % | 1,7 g/L

Code SAQ : 10677550

On croit, à tort, qu’il faut débourser des sommes importantes pour boire un grand bordeaux. Pourtant, en dehors du cercle exclusif des Premiers grands crus classés, le Médoc peut aussi produire des vins de qualité impressionnante, à prix plus accessible. Ce listrac-médoc, issu majoritairement de merlot, complété de cabernet sauvignon, en est un très bel exemple. D’un grand millésime, le vin commence à perdre son fruité juvénile et il développe des notes de mine de crayon, de cuir et de terre humide. En bouche, le vin affiche une chair généreuse et des tanins finement granuleux. Un vin plein, long et d’une élégance certaine, avec, en prime, un très bon potentiel de garde (10 ans +).

Camin Larredya, Jurançon Sec 2020, La Part Davant

★★★★ | $$$ | 32,25$ | France 14,5 % | 2,2 g/L - Biologique

Code SAQ : 12233434

Le millésime 2020 a été marqué par un été chaud et sec et des vendanges précoces, mais ça n’a pas empêché Jean-Marc Grussaute de produire un vin harmonieux, dans lequel une acidité fraîche donne la répartie à une matière grasse et à des saveurs pleines et généreuses. Les vignes familiales, la plupart plantées au début des années 1970, sont conduites en biodynamie, au pied des Pyrénées, bénéficiant ainsi de nuits fraîches. Grussaute mise sur un assemblage de gros manseng, de petit courbu, de petit manseng (plus ou moins 30 %), ce dernier apportant un supplément de vigueur au vin, lequel repose ensuite sur ses lies pendant 6 mois, dans des fûts et dans des foudres. Un vin blanc de gastronomie ; beaucoup de volume et d’intensité aromatique, et un potentiel de garde certain.

Nicolas Feuillatte, Collection Organic Extra Brut, Champagne

★★★1⁄2 | $$$$$ | 62,75$ | France 12 % | 4 g/L – Biologique

Code SAQ : 14879562

Lentement, mais sûrement, la Champagne se tourne vers le bio. Sachant que le brut de Feuillatte est l’un des champagnes les plus vendus dans le monde, on se réjouit de la qualité atteinte par cette nouvelle mouture « Organic » qui vise juste. Des bulles et une attaque fine, presque crémeuse. Un corps de bonne densité, un côté aérien indéniable. Un style qui flirte avec le « old school » avec son côté brioché. Des tonalités de tangerine, de pêche et de craie. De la longueur. Une bonne coche au-dessus de la cuvée générique (54,25 $ - Code SAQ: 578187).

Côte des Saints, Gin Premium, Produit du Québec

★★★★ | 20,25$ | Canada 46,2 %

Code SAQ : 14375268

Les associés de cette microdistillerie de Mirabel ont de grandes ambitions et ils n’ont ménagé aucun moyen pour les assouvir. En attendant que leur whisky écossais (100 % Québec, du champ à la bouteille) arrive à maturité et arrive sur les tablettes, on peut déjà saisir le sérieux de leur démarche à travers cet excellent gin, fruit d’une distillation d’orge cultivé à un jet de pierre de l’alambic. Un gin élégant, fin et juste assez parfumé, mettant en relief des nuances de bergamote, de sapinage et d’écorce d’agrumes. Long, vaporeux et très chic.

Cirka Whisky no 4,Produit du Québec

★★★★ | 75,25$ | Canada 42 %

Code SAQ : 15012397

Derrière la vague géante de popularité pour les gins du Québec (près de 200 références à la SAQ) se cachent souvent des projets à plus long terme : comme le whisky. Contrairement au gin, qu’on peut rapidement commercialiser à peu de frais, la production d’un whisky de qualité exige des investissements importants et du temps. Deux choses que les banquiers détestent. C’est pourquoi on fait tourner la boutique avec le gin (ou la vodka) en attendant que le whisky termine son affinage en barrique. Bref, le whisky, c’est la prochaine révolution en spiritueux au Québec. Et pour être en avant de la vague, mettez la main sur le no 4 de Cirka, distillerie bien connue de Montréal. Un assemblage de maïs de Saint-Jean et de seigle de Yamachiche, alors que l’eau utilisée provient d’une source historique dans le coin de Saint-Maurice. Onctueux, gourmand et long avec des notes boisées et d’épices. Un délice de chez nous.

Correct ★

Bon ★★

Très Bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher