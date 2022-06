Une lueur d’espoir pour les jeunes placés à la DPJ

Derrière les chiffres et les statistiques de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) se cachent parfois de belles histoires comme celle de Jessica Côté-Guimond, une ancienne jeune de la DPJ qui a vécu dans une vingtaine de différents milieux et qui est aujourd’hui étudiante à la maîtrise à l’École d’administration publique.

Un parcours de vie qui tranche avec une partie des autres jeunes, alors qu’un jeune sur trois vit en situation d’itinérance avant ses 21 ans, a-t-elle précisé.

«J’ai été placée moi de l’âge de 10 à 18 ans dans une vingtaine d’endroits différents, dont des foyers de groupe, des familles d’accueil et des centres de réadaptation parce que j’avais des troubles de comportements», a-t-elle raconté vendredi au micro de Philippe-Vincent Foisy à Qub radio.

Mme Côté-Guimond a souligné qu’il était souvent difficile de rester dans un milieu stable, ce qui complique l’arrivée dans le monde des adultes.

«Ce qu’il faut savoir, c’est que moi j’ai vécu des traumas quand j’étais petite et j’avais des réactions face à ce que j’ai vécu dans ma famille», a-t-elle expliqué.

«Lorsqu’on quitte un centre jeunesse pour aller en famille d’accueil, c’est certain que c’est comme une libération parce que ce n’est pas normalisant de vivre dans des milieux comme des centres jeunesses. Ça ressemble beaucoup à des milieux carcéraux», a-t-elle illustré.

Elle veut raconter son histoire pour encourager les autres jeunes qui ont grandi à l’intérieur de la DPJ et qui vivent aujourd’hui une vie émancipée. Selon elle, ils connaissent mieux la réalité et ils savent comment répondre aux besoins des jeunes.

«Ces jeunes-là ont besoin d’avoir des gens qui croient en eux et qui leur donnent une chance de réussir aussi, c’est une responsabilité collective et tout le monde doit contribuer à cette cause pour les aider!», a confié l’ambassadrice d’espoir pour les jeunes placés.

La DPJ enregistre un triste record: les signalements traités ont grimpé de 12,5 %, et près de 1000 employés qualifiés manquent toujours à l’appel dans la province. Il s’agit d’une moyenne de 363 situations d’enfants signalées par jour au Québec.