Une quatrième cohorte pour le campus 42 Québec

Une formation en programmation informatique gratuite, flexible et sans prérequis sera offerte à l’automne prochain. 42 Québec se différencie par son approche par projets, qui mise sur la collaboration, l’autonomie et la pensée critique. En plus d’être initiés à la réalité du marché du travail avec une formule pédagogique innovante, les étudiants ont la chance de côtoyer des professionnels de l’industrie grâce aux entreprises partenaires qui s’impliquent tout au long de leur cursus. C’est aussi grâce à ces entreprises, ainsi qu’à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et à la Ville de Québec que ce projet est rendu possible.

Photo André-Olivier Lyra

Afin de joindre la prochaine cohorte de 42 Québec, les candidats doivent créer leur profil sur la plateforme d’admission, assister à une rencontre d’introduction avec l’équipe et accomplir la Piscine. Celle-ci consiste en une immersion de 26 jours dans le domaine de la programmation et permet aux candidats de se familiariser avec la pédagogie différente de 42 Québec. Il est actuellement possible de s’inscrire à l’une des deux prochaines Piscines débutant le 1 août ou le 12 septembre.

►Pour plus de détails ou pour vous inscrire, visitez le 42quebec.com