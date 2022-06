MARQUIS, Réjean



Au CHU, Hôtel-Dieu de Québec, le 12 juin 2022, est parti entouré par l'amour des siens monsieur Réjean Marquis, à l'âge de 76 ans. Il était l'époux de madame Florence Leblanc et le fils de feu monsieur Théodore Marquis et de feu madame Yvonne Sénéchale. Outre son épouse, monsieur Marquis laisse dans le deuil son fils: Jean-François (Sylviane Noël); sa fille: Chantal Beaudry (Marc Beaudoin); ses petits-enfants: Vincent et Nicolas; ses frères: Michel et Marc-André; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et voisin(e)s. La famille recevra les condoléances àde 11h à 14h.La mise en terre des cendres se fera au cimetière St-Ignace-de-Loyola. Nous tenons à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur empathie et les bons soins prodigués à Réjean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou par un don à la Fondation du CHU de Québec, Site : www.jedonneenligne.org/fondationduchudequebec/DIMW/, Tél. : 418-525-4385, des formulaires seront disponibles sur place.