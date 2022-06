BÉLANGER, Lucien



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 29 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Lucien Bélanger, époux de dame Jeannine Plamondon. Il est le fils de feu Edouard Bélanger et de feu Marie-Anna Sanfaçon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Jeannine Plamondon; ses enfants : Sylvie (Richard Vaudreuil), Alain (Michèle Barbe), Mario; ses petits-enfants : Joel (Jessica Savard), Vicky (Simon Chevalier), Kévin (Audrey Boulianne Truchon); ses arrière-petits-enfants : Eva, Emily, Ariane, Samuel et Sophie; ses frères et soeurs : feu Thérèse (feu Alphonse Beauchemin), Sr Stella, feu Jean-Baptiste (feu Edith Parent), feu Cécile (feu Robert Légaré), Georgette (feu Roland Comtois), Germaine (feu Raymond Martel), Jeanne (Jean-Marc Gingras), feu Jeannette (feu Jean-Marie Ratté), feu Jean-Guy (Marthe Bilodeau, feu Louise Auclair) et feu Jean-Marie (feu Gisèle Prévost); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Plamondon: feu Oscar (Marie-Anna Guillemette), feu Jean-Paul (feu Rita Plante), Monique (feu Jean-Marc Chabot), Denise (Jean-Guy Verret), feu Roger, feu Benoit (Marthe Parent), Michel (Yugin Wang); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 2e étage de la résidence Les Jardins Lebourgneuf ainsi que l'urgence de l'Hôpital St-Sacrement et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et son 2e étage (soins palliatifs). Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles-Borromée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, tél. 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web: www.societealzheimerdequebec.com et Société Parkinson - Région de Québec 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec, tél. 418 527-0075, courriel : information@prqca.ca, web www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.