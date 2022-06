MARCEAU, Roger



Au Centre d'Hébergement de St-Raphaël de Bellechasse, le 24 février 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Roger Marceau. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Marceau et de feu dame Olivine Lapointe. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud et en était natif. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale mercredi 22 juin 2022 à compter de 9h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11h au salon funéraire, suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et sœur: feu Clément, Jeanine (feu Henri Robitaille), feu Marcel (Yolande Dutil), sa belle-soeur Yolande Dutil; ses neveux et nièces: France Robitaille (Serge Paquin), Daniel Robitaille (Nathalie Poitras), Réjean Marceau (Lucie Lessard), Serge Marceau; ses arrière-neveux et nièces: Steve Marceau (Johannie), Karine Marceau (Myriam), Jean-Vincent Gingras (Laurie), Nathan et Emrick Marceau, Jade Haché; en plus de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de St-François. La direction a été confiée à la