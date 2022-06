15 jeux de pause café

Que vous ne disposiez que de quelques minutes ou que quelques heures, voici des jeux qui vous permettront de vous amuser rapidement.

Évidemment, les jeux d’arcade classiques règnent en maître lorsqu’il s’agit de passer cinq ou dix minutes à se détendre. Ainsi les «Candy Crush Saga», «Subway Surfers», «Angry Birds» et autres «Fruit Ninja» sont parfaits dans les transports en commun. Dans chaque cas, des tableaux proposent des défis rapides comme d’éliminer des bonbons, d’éviter des obstacles ou de couper des fruits, le tout ne requérant aucune habileté particulière, si ce n’est un sens de l’observation et des réflexes. Tous les titres mentionnés peuvent se mettre en pause le temps de changer de ligne de métro ou d’autobus ce qui en fait de précieux compagnons lors des trajets... y compris pour les jeunes sur les sièges arrières des voitures.

Dans une catégorie plus calme, mais tout aussi classique, on trouve les jeux de cartes, de dés et autres solitaires. Les fameux «Solitaire» du système d’opération Windows de Microsoft ont des millions d’adeptes, tout comme les «Mah Jong» pour lesquels il existe également différentes versions pour téléphones. Les nostalgiques des vieux systèmes d’exploitation de Windows retrouveront avec plaisir le «Minesweeper» qui les a fait rager il y a bien des années. Autre exemple, «Ludo King», dérivé du jeu de société Pachisi, dans lequel il faut placer tous ses pions dans une case au terme d’un parcours ou encore chez «Board Games for Kids», on retrouve les traditionnels Backgammon, échecs, Connect 4 et même la bataille navale de notre enfance.

Autres favoris, les jeux à objectifs atteints grâce à des mini-jeux. Le plus célèbre est probablement «Homescapes» dans lequel on incarne Austin le majordome, flanqué de son perroquet puis de son chat, qui souhaite empêcher ses parents de vendre la maison familiale. Il vous faut donc la retaper en acquérant des améliorations, objets et outils obtenus via puzzles et autres jeux faciles et divertissants. Le principe est le même pour tous les autres titres de la série «Scapes», «Gardenscapes», «Wildscapes» et «Farmscapes», chacun proposant un environnement et des buts différents.

Du côté des jeux pour ordinateur ou consoles adaptés pour les téléphones en version rudimentaire, donc rapide, citons «The Sims 4» dans lequel on retrouve tout ce qu’on aime de ce jeu de simulation de vie, tout comme «Hearthstone: Heroes of Warcraft».

Sous prétexte d’éducatif...

Que seraient nos pauses si nous n’en profitions pas pour faire fonctionner notre cerveau? Les «Sudoku», ces jeux mathématiques qui rendent fou, sont à l’honneur dans un site qui leur est entièrement dédié où le plus féru des adeptes pourra choisir le niveau de difficulté... incluant un «diabolique» assuré de faire passer le temps.

Et enfin, si vous pratiquez l’anglais, tentez votre chance avec «Wordle», jeu en ligne désormais sur le site du New York Times. Tous les jours, il vous faut deviner un mot couramment utilisé de cinq lettres avec les indices donnés, indiquant la position des lettres trouvées sur le principe du «Mastermind» d’antan.

