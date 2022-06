BÉRUBÉ, Rita



À son domicile, le 3 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rita Bérubé, fille de feu dame Marie-Blanche St-Pierre et de feu monsieur Louis Bérubé. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses petites-filles: Nancy et Cathy; sa fille Lise et ses petits-enfants; sa sœur Rachelle, son frère Robert ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Rita est allée rejoindre sa fille Denise, sa sœur Laurette et ses frères: Léopold et Léo qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins St-Sacrement pour leur attention et dévouement. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 22 juin 2022, de 10 h 30 à 13 h 30.Suivra la mise du corps en crypte au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille.