LACROIX, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juin 2022, est décédé Monsieur Gérard Lacroix (Membre des Chevaliers de Colomb Quatrième Dégré) à l'âge de 94 ans et 6 mois. Il était le fils de feu Gaudias Lacroix et de feu Alma Isabelle. Il demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Le corps sera inhumé au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Léopold (feu Janine Fournier), feu Florence (feu Emilien Fradette), feu Joseph " John " (feu Rolande Breton), feu Véronique (feu Armand Lapointe), feu Germaine (feu Moise Thibault), feu Alphonse (feu Janette Langlois), feu Yvonne (feu Léopaul Boutin), Thérèse (feu Alphonse Fournier), Marguerite (feu Réal Labrecque, feu Oscar Leclerc), feu Henri (feu Antoinette Provencal), Madeleine (feu Georges-Henri Chamberland) et feu Daniel (feu Pierrette Goulet). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement au personnel de la Croisée du bonheur de Beaumont pour les bons soins prodigués à monsieur Lacroix. Les arrangements funéraires de monsieur Lacroix ont été confié à la Maison Funéraire :