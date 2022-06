MASSICOTTE, Claude



À l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale, le 7 janvier 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Claude Massicotte, conjoint de France Landry. Il était le fils de feu Laurent Massicotte et de madame Rolande Berthiaume. Il demeurait à Sainte-Foy. Sa famille recevra les condoléancesL'inhumation des cendres suivra à 11h au cimetière St-Charles. Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants : François Massicotte et Catherine Massicotte (Sébastien Ouellet-Tremblay); ses frères et sœurs : Denis (Hélène Dallaire), Johanne (Bernard Gerestein), Serge (Marie-Andrée Laflamme), Lucie (Benoît Carrier) et Luc; Annie Bastien, la mère de ses enfants; sa belle-mère Jeanne d'Arc Lafrance (feu Jean-Marie Landry); sa belle-sœur Marthe Landry et son beau-frère Michel Landry (Anne-Cecile Piraux) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux et nièces et précieux(ses) ami(e)s. Un grand merci à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement et profond humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190 rue Dorchester, bureau 50, Québec (QC) G1K 5Y9, téléphone : 418 657-5334.https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais