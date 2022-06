DUQUET, Gabriel



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 2 juin 2022, à l'âge de 97 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gabriel Duquet, époux de feu madame Madeleine Gosselin, fils de feu madame Laure Marcoux et de feu monsieur Joseph Duquet. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Richard Rioux), Lise (Benoit Tondreau), Jean (Nicole Savard), Rémi, Josée (Steve Bélanger), Dominic (Karina Brassard); ses petits-enfants: Yanick, Cédric, Maxime, Geneviève, Nikolas, Samuel, Laurie, Gabriel; ses arrière-petits-enfants Nicolas et Logan; son frère Clément-Marie ptre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. outre son épouse, il est allé rejoindre: sa fille Lucie, ses frères et soeurs: Aline, Marcelle, Louis, Magella, Claire, Joseph et Suzanne. Merci au CHSLD (Hôpital général de Québec) pour tous les soins prodigués pendant son séjour de même qu'a l'hôpital du Saint-Sacrement. Un merci spécial au personnel de la Résidence Le Long des Berges. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle