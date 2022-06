MÉNARD, Diane



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 25 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Diane Ménard, fille de feu Blanche Blouin et de feu Willie Ménard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son conjoint: Gérald Bouchard et sa famille; son filleul Antoine Rouffignat (Tony De Michele), sa sœur Claire Ménard; son frère Jules Ménard, ses enfants et son épouse; ses amies Denis Fafard et Diane Fillion, les membres de la famille Rouffignat; Joel, Isabelle (Jean-Philippe Ruel), Béatrice, Juliette et Louis-Charles, ses anciens collègues de travail, les membres de la chorale du Musée de la Civilisation et tous ceux qui ont côtoyé Diane. La famille recevra les condoléances aule samedi 20 août 2022 de 13h à 17h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de Joliette à une date ultérieure. Ses proches tiennent à remercier le département d'oncologie et celui des soins palliatifs de l'IUCPQ pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, par téléphone au 418 683-8666 ou sur leur site web au www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.