AUDET, Frère Normand



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 12 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé le Frère Normand Audet, SM, (marianiste), fils de feu Napoléon Audet et feu Alice Boutin. Il était natif de Holyoke, Massachusetts, É.U. Outre ses confrères marianistes, il laisse dans le deuil ses deux soeurs : Marguerite (Yvon Jacob), Violette (feu Édouard Dubois). L'a précédé son frère : feu Roger (Jeannine Noël). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis. Après avoir enseigné pendant quelques années à Saint-Anselme puis à Saint-David de l'Auberivière, il a servi comme cuisinier pendant 18 ans à l'Institut Sainte-Marie et à l'école polyvalente de Saint-Anselme (1960-1978) puis il a assumé pendant 10 ans le rôle de sacristain (1978-88). La famille et les Marianistes tiennent à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués.La famille et les religieux marianistes recevront les sympathies à partir de 15 heures. Il a été confié au