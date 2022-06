GIROUX, Robert



Au CHSLD Sainte-Monique, le 30 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Giroux, conjoint de dame Nicole Kirouac, fils de feu Arthur Giroux et de feu Antoinette Bergeron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 17h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nicole; ses enfants : Jean-Françoys (Anne-Marie), Dominique (Jacques), Karen et Mylène (Richard); ses petits-enfants : Ann-Katrine, Naomi, Alexandra, Louis, Xavier et Anne-Sophie; ses arrière-petits-enfants : Matéo, Sébastien et Willow; ses frères et soeurs : feu Jean-Marie (Suzane Gingras), feu Gisèle (Jean-Marie Bégin), Gabrielle (Georges Villeneuve), feu Rachel (Jean-Yves Picard), feu Claudette (Yvon Bureau), Hélène (feu Hubert Marcotte), Camille (Carole Côté), Lorraine (Salim Shaikh) et Laurent (Colette Auger); les enfants de sa conjointe : Sylvain Vachon (Edith Lacroix), Véronique Vachon, Jean-Nicolas Vachon (Gary Duchesneau) et leurs enfants; ses beaux-frères de la famille Kirouac : Jacques (Ginette Labbé), Richard et feu Robert, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.