FALARDEAU, Monique



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le 12 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Monique Falardeau, épouse de monsieur Brian Turpin. Elle était la fille de feu Stella McClish et de feu Antonio Falardeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Brian Turpin; ses enfants: Doris (Steve Penney) et Dennis (Hélène Bourque); ses petits-enfants: Mathieu, Alex, Karl, Maxime ainsi que leur conjointe respective. Elle était la sœur de: feu Jean-Marie (feu Lucille Bergeron), feu Roméo (feu Julienne Noël), feu Marie, feu Cécile (feu Armand Mainguy) et feu Gilles (Claudette Villeneuve). Elle était la belle-sœur de la famille Turpin de: feu Harold (feu Viviane Couture), feu Patrick (feu Andrée Rochette), Bruce (Elizabeth Pelletier), feu Vina (feu Bill McGrath), feu Maureen (feu Frank Dumas), Carmen (Fernand Vallières) et Ann (Jean-Charles Latulippe). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du Centre Saint-Brigid's Home pour les excellents soins prodigués et leur amour envers leurs résidents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.