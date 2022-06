BÉDARD, Monique



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 30 mai 2022, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée madame Monique Bédard, épouse de feu monsieur Claude Ouellet, conjointe de monsieur Jean-Pierre Gingras, fille de feu madame Marie- Ange Leblanc et de feu monsieur Joseph Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Ignace-de-Loyola. Outre son conjoint Jean-Pierre Gingras, elle laisse dans le deuil son fils Marco Ouellet (France Thériault); ses petits-enfants: Cynthia Ouellet (Michael Deschamps), Guillaume Ouellet (Ariane Dufour),son arrière-petit-fils Mason Deschamps-Ouellet; ses frères et soeurs: Diane Bédard (Carol Ouellet), Réjeanne Bédard (Rodrigue Soucy), Jean-Marc Bédard (Micheline L'Heureux), Guy Bédard (Marie Duret), Henri-Paul Bédard (Simone Deblois), Raymond Bédard (Suzanne Couture), Gaétan Bédard et Marcel Bédard; ses beaux-frères et belles-soeurs: Michel Ouellet (Diane Larose), Gilles Ouellet (Francine Rioux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gingras: Kathleen (Jean-Pierre Asselin), André (Diane Cloutier), Michel (Denise Massy), Richard (Sylvie Lachance). Ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du Faubourg pour les bons soins prodigués