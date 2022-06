GAGNON, Soeur Lucille, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 16 juin 2022, à l'âge de 81 ans dont 62 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Lucille Gagnon (en religion Sœur Maria-de-Lourdes, soeur de la Charité de St-Louis), fille de feu Philias Gagnon et de feu Maria Bédard. Elle était native de Saint-Côme-Linière, Beauce, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. De sa famille, elle était la soeur de feu Gertrude, feu Rémi, feu Fernand, feu Marcel (feu Jeannine Plante), feu Yolande, feu Réal (feu Gilberte Marquis), feu Joseph, feu Laurette, feu Thérèse, Monique, Denise (feu Joseph Poulin) et Marie-Lourdes (Guy Poulin). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, et ses ami(es). La défunte sera exposée à la Maison Louise-Élisabeth 3, rue de l'Entente, Lévis,de 9 h 30 à 11 h30 et de 12 h 30 à 13 h30.suivi de l'inhumation au cimetière Mont-Marie, sous la direction du