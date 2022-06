DEMERS, Louis



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 5 juin 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Louis Demers, fils de feu Raymond Demers et de feu Florence Fortin. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil; son fils Nicky Lapointe Demers; ses frères et sœurs: feu Richard, Marie-France, Manon, Lina (Rénald Lefebvre) et Luc, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.