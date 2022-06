À quand les retrouvailles?

Les producteurs télé américains adorent provoquer des retrouvailles. Le temps de quelques épisodes, ils se plaisent à réunir des amis qui sont passés par toute la gamme des émotions ensemble, comme ceux de Beverly Hills 90210, Friends ou Gilmore Girls, pour ne nommer qu’eux. Les diffuseurs d’ici pourraient aussi se laisser tenter par le retour de personnages marquants. Voici cinq séries jeunesse qu’on aimerait voir revivre.

Le chalet

Les locataires de ce chalet avaient un esprit de famille, une écoute et une compassion qui faisaient du bien à voir. Ils étaient là les uns pour les autres malgré des émotions fortes et des problématiques actuelles avec lesquelles ils devaient composer. Avec cette belle bande d’amis, on apprenait à faire face à tous les défis, chaque jour. Certes, il faudrait leur trouver un nouvel endroit où discuter et s’amuser, mais la complicité d’amis comme Sarah-Jeanne Labrosse, Julianne Côté et Pier-Luc Funk ainsi que la complicité des amoureux Catherine Brunet et Antoine Pilon seraient encore assurément en vedette.

Radio Enfer

Photo courtoisie

François Chénier, Michel Charette et compagnie étaient déjà beaucoup plus vieux que les ados qu’ils jouaient. Cela ne les empêchait toutefois pas de s’en donner à cœur joie à l’école et de prendre part aux activités de la radio étudiante. Les revoir des années plus tard – peut-être dans les locaux d’une radio communautaire ? – susciterait assurément une curiosité. Il n’y aurait aucune certitude que les membres de cette horde de joyeux lurons auraient réussi à amoindrir le choc de leurs personnalités, mais c’est ce qui ferait assurément qu’on pourrait encore en rire.

Une grenade avec ça ?

Photo d'archives

Théâtre de moult rebondissements, de discussions surréalistes et d’imprévus rigolos, un établissement de restauration rapide est l’endroit tout désigné pour camper l’intrigue de n’importe laquelle des comédies. Chez Captain Creighton, à Montréal, les employés avaient tout le loisir d’être eux-mêmes. Et ils en profitaient pleinement tout en étant payés. Une dizaine d’années plus tard, seraient-ils prêts à partager ce quotidien ou auraient-ils des aspirations autres, comme celle d’ouvrir leur propre restaurant ?

L’Académie

Cela ne fait que deux ans qu’Agathe, Marie et Wendy ont conclu une importante étape scolaire. Or, elles ont encore tant de choses déterminantes à vivre qu’on apprécierait être aux premières loges des conséquences de nouvelles et grandes décisions. Comment leur amitié s’adapterait-elle aux chemins qu’elles ont choisi d’emprunter ? Leurs amours seraient-elles aussi tumultueuses qu’à la fin de leurs études secondaires ? Qu’adviendrait-il de leurs aspirations ? Comment parviendraient-elles à gérer leurs doutes ? Tant de questions...

Dans une galaxie près de chez vous

Photo d'archives

Évidemment, il y a eu les films pour bonifier les aventures galactiques loufoques du Capitaine Patenaude et de son équipage. Mais de l’humour de la sorte à la télé, dans un univers unique et déjanté, les nombreux fans de cette comédie – petits et grands – en reprendraient volontiers à fortes doses. Le Romano Fafard a beau avoir plus de 20 ans, il n’aurait aucune difficulté à se remettre à voler. Et ses passagers, même s’ils avaient pris quelques rides, n’auraient probablement pas changé... au grand plaisir du public.