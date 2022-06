PICHÉ, Carmelle



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologue de Québec, le 3 juin 2022, est décédée à l'âge de 73 ans, Madame Carmelle Piché, épouse de Jean-Paul Sasseville, fille de feu Émile Piché et feu Albertine Tremblay. Elle demeurait à Québec, autrefois de Sainte-Thècle. La famille accueillera parents et ami(e)s aule samedi le 25 juin 2022 à partir de 9 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Sainte-Thècle. Madame Piché laisse dans le deuil son époux Jean-Paul Sasseville, ses enfants: Nathalie Sasseville (Donald St-Pierre), Martin Sasseville; son petit fils Alexandre Landry et son père Marc Landry. Ses frères et sœurs: Pauline Piché, Yves Piché (Carole Gravel), Diane Piché, Monique Piché (Paulin Darveau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Claudette Sasseville, Nicole Dubois (feu Elzéar Sasseville), Lise Sasseville (Jacques Bertrand), Michel Sasseville (Carmen Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses frères: Normand et Jean-Claude Piché. Sa sœur Anita Piché et ses belles-sœurs: Blanche-Yvette et Jacqueline Sasseville. La famille désire témoigner toute sa reconnaissance à l'équipe des soins palliatifs de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec ainsi qu'au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués à madame Carmelle Piché. Des dons seraient appréciés à la Fondation du Cancer du Sein au https://rubanrose.org/ ou disponible au salon funéraire.