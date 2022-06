MORALES, Giacomo



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 20 mai 2022, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédé monsieur Giacomo Morales, époux de madame Lucia Cardello, fils de feu dame Maria Montalto et de feu monsieur Salvatore Morales. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Lucia Cardello, il laisse dans le deuil ses enfants: Sonya (Marc Gilbert) et Nilda (Frédéric Martel); son frère: feu Ignazio Morales; sa belle-sœur Lina Busacca; ses neveux et nièces: Patricia Morales (Christian N'Diaye), Sabrina Morales (John Haberlin), Ariana Morales (Vito Natrella), Angela Cardello (Elio Nicosia), Jean-Baptiste Cardello (Anna Castelli), ainsi que de précieux amis: Joseph Di Bernardo (feu Annette Boucher), Jacqueline Moisan, Huguette Baron et Jean-Claude Robidoux, Céline De Champlain et Réal Giguère, Hélène Bouchard. La famille tient à remercier tous les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement (CHU de Québec) pour les bons soins. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h 30 à 18 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont le lundi 27 juin 2022 à 13 h 30 avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com et Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc tél.: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.