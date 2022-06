André Pratte réplique à Antoine Robitaille: ceci n’est pas un film

Dans le Journal de samedi, Antoine Robitaille me fait l’honneur d’une chronique consacrée à un petit texte que j’ai signé dans La Presse la semaine dernière. Ce texte portait sur les propos tenus récemment par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Le ministre a déclaré que dorénavant, les lois adoptées par l’Assemblée nationale devraient faire fi de la Charte canadienne des droits et libertés, et, lorsque le «vivre ensemble» et la langue française sont en cause, de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Selon M. Robitaille, mon texte serait une «diatribe», un «film d’horreur». L’espace me manque ici pour répondre à chacun des arguments du chroniqueur. Je me contenterai de souligner trois points.

· Selon M. Robitaille, l’usage régulier de la clause dérogatoire ne poserait pas problème, puisque «on ne peut déroger qu’aux articles 2 et 7 à 15 de la charte». Je souligne que les articles en question protègent notamment: la liberté de conscience et de religion; la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; la liberté de réunion pacifique; la liberté d’association; le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives; la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires; et j’en passe. La gravité de la chose n’est donc pas le fruit de l’imagination d’un quelconque cinéaste. Par ailleurs, le chroniqueur ne dit pas un mot sur le fait que le gouvernement Legault a aussi employé la clause dérogatoire de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui permet d’ignorer les 38 premiers articles de ce texte adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 1975.

· Selon Antoine Robitaille, le recours à la clause dérogatoire n’est pas grave puisque celle-ci n’est valide que pour 5 ans. Je répondrai que suspendre des droits fondamentaux est toujours grave, que ce soit pour une semaine, pour six mois ou pour 5 ans. De toute façon, la clause dérogatoire de la charte canadienne peut être renouvelée à tous les cinq ans, pour l’éternité. Pour ce qui est de la clause dérogatoire de la charte québécoise, elle a une durée illimitée.

· La thèse fondamentale de M. Robitaille est qu’en matière de droits fondamentaux, les parlements, plutôt que les tribunaux, devraient avoir le dernier mot: «Pourquoi les parlementaires ne pourraient-ils pas, temporairement, bloquer une interprétation des droits qu’ils rejettent?». La réponse à cette question est simple: parce qu’au parlement, c’est la majorité qui détient le pouvoir, alors que les chartes visent à protéger les droits des minorités. Si l’on confie systématiquement la protection des droits des minorités à la majorité parlementaire, devinez ce qu’il adviendra des droits en question? C’est pourquoi les chartes existent.

Un mot pour finir. Antoine Robitaille se demande si je suis vraiment fédéraliste, ou bien «canadianiste» ou «statuquoïste». J’ai toujours trouvé agaçante cette façon qu’ont les indépendantistes de définir qui, selon eux, est vraiment fédéraliste et/ou Québécois.

Je revendique haut et fort mes convictions fédéralistes. Un fédéraliste est par définition apôtre du changement, puisqu’il est dans la nature même du fédéralisme d’être constamment en mouvement. Ce n’est pas parce que le mouvement en question ne comprend pas l’éclatement du pays souhaité par les indépendantistes que nous sommes de moins bons Québécois que M. Robitaille.

-L’hon. André Pratte, MBA, directeur, Navigator. Senior Fellow, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa.