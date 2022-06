Au pays des belles indigènes

À moins de 30 minutes de Chicoutimi, on retrouve le plus grand bassin de truites mouchetées sauvages au monde.

La grande région des Monts-Valin, composée d’une immense chaîne rocheuse, s’étend sur plus de 38 000 km2. La seule espèce y habitant est l’omble de fontaine sauvage. Un total de 17 pourvoiries, à droits exclusifs, proposent leurs services aux amateurs souhaitant s’adonner à cette activité de prélèvement. Une des plus grandes auberges en forêt, dans ce beau coin de pays, est la pourvoirie du Lac Laflamme.

Site réputé

Au siècle dernier, le club privé Aéro de Courval était réservé aux mieux nantis. La clientèle ne pouvait y accéder que par hydravion.

De nombreuses captures dépassant les 3 et même les 4 kilos ont contribué à créer une grande renommée à cet endroit qui est devenu une pourvoirie après le déclubage, en 1977.

À l’ère moderne, la qualité de pêche s’est perpétuée. À preuve, un invité a déjoué une mouchetée de 5,2 kg en 1979 et une autre de 4 kg en 1986.

De nos jours

Serge Chabot et son équipe exploitent la pourvoirie depuis plus de 25 ans. Ce personnage haut en couleur applique une réglementation et une gestion soutenues afin d’assurer la pérennité de l’activité de prélèvement. Il faut toutefois savoir que selon les biologistes ayant analysé les lieux, la pression de la pêche n’a que très peu d’incidence sur la population locale.

Parlons pêche

On retrouve 32 lacs sur le territoire, tous situés à moins de 17 km de l’auberge principale.

Dans plusieurs nappes d’eau, comme le Ray, le Pascal, le Royer, le Délisle, le Laflamme, le Pinson, le Girard et le Rioux, on capture fréquemment de beaux ombles de plus de 1 kg, voire 1,5 kg. Lors de ma visite, la semaine dernière, le groupe de Sony Côté a attrapé, dans les eaux du lac Délisle, huit poissons totalisant un poids de 23,4 lb, lors de leur première journée.

Les techniques conventionnelles fonctionnent dans la plupart des plans d’eau. Retenez toutefois que dans l’ensemble des lacs abritant de gros spécimens, il est souhaitable de se servir d’un bon sonar pour localiser les structures se situant entre 7 et 12 mètres de profondeur.

Le manieur de canne a intérêt à exploiter une dandinette souple montée sur une tête plombée de 1/8 à 3/8 d’once. Des modèles comme le Twiter Meeny, le Atomic Teaser, le Mini-Tube Tri-Color, le Yum Grub YG1, etc. sont productifs, tout comme le Bucktail de Mepps.

Photo courtoisie

Autre approche

M. Chabot a développé une technique pour s’assurer de bien exploiter les grandes profondeurs. Il se sert d’un marcheur de fond de 1 à 2 onces pour présenter une cuillère légère comme la Lake Clear, la Mooselook, la Sutton, etc. Il positionne cette dernière à 60 cm derrière le lest et y installe un bas de ligne de 45 à 60 cm, avec des hameçons doubles et un gros ver de terre.

Il est également possible de positionner un poisson nageur flottant à 120 cm derrière le marcheur de fond.

Pistes et repères

Photo courtoisie

Nom : Pourvoirie du Lac Laflamme

Où : À 550 km de Montréal, au cœur des Monts-Valin, aussi connu sous l’appellation Croissant Vermeil.

Directions : De Chicoutimi Nord, empruntez la route 172 en direction de Tadoussac sur une distance de 25 km, puis parcourez 80 km sur le chemin forestier L-200 de la Zec Martin Valin.

État des routes : Parfaitement carrossables en voiture.

Signalisation et indications : Excellentes, on ne s’interroge jamais.

Superficie : 95 km2.

Habitations : 7 chalets rustiques et invitants en plan américain et 4 autres en plan européen. Visite virtuelle des camps sur le site internet.

Cote de la FPQ : ★★★★★

Capacité maximale : 72 invités

Commodités : Grande auberge avec salle à manger de 40 places, service d’éviscération, moteurs à essence fournis sur tous les plans d’eau, électricité 24 sur 24, wi-fi sur demande à l’auberge, salle de conférence, etc.

Zone : 28

Activités : Kayak, pédalo, baignade, randonnée pédestre, plage, observation de 67 espèces d’oiseaux recensés, chasse à l’orignal, possibilité de consommer ses prises de façon traditionnelle, fumées, en tartare ou en ceviche.

Unicité : Plus grand bastillon de truites mouchetées sauvages au monde

Infos : Au téléphone 581 568-0140 ou via le site internet : laclaflamme.com