GIGUÈRE, Lise



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 8 juin 2022, à l'âge de 75 ans et 10 mois, est décédée madame Lise Giguère, fille de feu dame Mariette Gingras et de feu monsieur Wilfrid Giguère. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Christian Lafond (Annie Liang) et sa fille Annie Lafond (Engin Ogut); ses petits-enfants: Hannah Meliha et Abigail Surreya; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Huguette (Henri Baker), Hélène (Jean-Marc Rousseau), Yvon (Lise Jobin), Charlotte, feu Jean-Marie, Fleurette, Fernande, Lysette, Nicole (Donald Vigneault), Jocelyn (Claire Tremblay), Danielle (Marc-André Marois), Sylvie (Serge Desgagné) et Marie (Carol Couture) et Jean Desaulniers (Luce Gingras); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CRCEO et celle du CLSC de Charlesbourg pour les bons soins attentionnés. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 25 juin 2022 à 11 h au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.