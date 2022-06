VÉZINA, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Vézina, époux de dame Rolande Bernier. Il était le fils de feu Raoul Vézina et de feu Yvonne Denault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Rolande et sa fille Carole (Raymond Rousseau); sa sœur Colette (feu Jean-Paul Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Denise Bernier (Marc Lebel), Gaétane Bernier, Roland Bernier (feu Christiane Lapointe), Rolande Blouin et ses neveux et nièces. Il est allé rejoindre son frère Roger, sa sœur Armande ainsi que tous ses beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel du Domaine Saint-Dominique pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1 - tél. : 418 687-6084.