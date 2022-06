Album Mille après mille: «C’est un peu irréel» pour Guillaume Lafond

Il prépare la sortie de son premier album à l’automne et c’est un certain Mario Pelchat qui lui a demandé de faire partie de l’album Mille après mille qu’il produit. Guillaume Lafond se retrouve en compagnie des Patrick Norman, Ginette Reno et Michel Rivard sur ce disque compilation de reprises des plus grandes chansons country francophones.

Guillaume Lafond aura 27 ans le 21 juin prochain. Celui qu’on a découvert grâce à Star Académie en 2021 se dirige vers une belle trentaine si on se fie aux projets qui se trouvent devant lui. À commencer par sa participation à l’album Mille après mille qui regroupe plusieurs artistes très connus de la chanson d’ici et sur lequel il est le seul artiste à proposer une chanson originale.

«Mario (Pelchat) est arrivé avec l’idée, il me fait confiance et a envie de me mettre de l’avant, ce dont je suis tellement reconnaissant, explique l’auteur-compositeur-interprète. Il a entendu ma chanson Rien à faire et a dit : on la prend! Ça ne m’a pas pris trop longtemps pour dire oui (rires).»

Il se dit flatté que sa première chanson à être lancée se retrouve sur cet album-compilation sur lequel chantent Guylaine Tanguay, Paul Daraîche et Marie Denise Pelletier. Ensemble, ils rendent hommage aux plus grands du country francophone, dont André Breton, Paul Brunelle, Willie Lamothe, Marcel Martel et le Soldat Lebrun.

Premier album

L’artiste ayant grandi à Saint-Constant confie que c’est son passage à Star Académie qui lui a fait changer d’idée à propos du fait de chanter en français ; jusqu’à lui donner l’envie d’écrire des paroles en français. «Je me laisse aller avec mon feeling, c’est ce que je sens en ce moment», poursuit celui qui a signé avec Audiogram à sa sortie du concours télévisé.

Son premier album sera produit par MP3 disques et David Lafleche avec qui il a tout de suite senti une belle connexion. Le passionné de country, mais aussi de musique en général, a souhaité que ce premier opus présente une dizaine de ses compositions ; des pièces de country bien sûr, mais aussi de blues, de folk et de rock.

«Toute ma vie, j’ai joué de la guitare, j’ai improvisé n’importe quelle musique, alors pourquoi ne pas le montrer sur un album», lance-t-il.

L’auteur-compositeur-interprète qui, il y a deux ans à peine, n’aurait jamais cru se retrouver là où il se trouve en ce moment, ne souhaite qu’une chose : que les gens voient ce qu’il ressent à l’intérieur de lui. Le feu sacré qui le pousse à tout faire pour que son rêve de chanter pour vivre fonctionne, la passion qu’il a pour la musique, la détermination, l’envie de motiver les gens autour de lui et le talent, aussi.

L’album Mille après mille est inclus à l’achat du magazine hors-série Échos Vedettes Country en kiosque dès maintenant. Il se retrouve aussi sur les plateformes de musique.