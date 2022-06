ROBERT, André



À l'Hôpital Général, le 31 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Robert, époux de madame Jeanne-D'Arc Cyr. Il était le fils de feu madame Blanche Proteau et de feu monsieur Rolland Robert. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur Robert laisse dans le deuil son épouse Jeanne-D 'Arc Cyr ; ses enfants : Jean (Suzanne Faucher), Christine (Jean-Pierre Larose), Jocelyn (Chantale Laplante), Michel et Steeve; ses petits-enfants : Philippe, Justine et Charles Robert, Mélissa, Natasha et leur père Jean-Claude Hébert, Charlie et Roxanne Robert, Corinne, Lucas et Christophe Robert ; ses arrière-petits-enfants Stella Jacques et Philémon Jacques; ; ses frères et sœurs : feu Laurent (Lucienne Bergeron), Colette (feu Jean-Marie Parent), feu Gaston (Denise Archibald), feu Benoit (feu Huguette St-Hillaire) Jean-Paul (Jocelyne Parent), Jocelyne et Rolland (Monique Howe) ; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Cyr : feu Raymond (feu Marielle Vallée), Angélique (feu Charles-Auguste Fortier), feu Jean-Guy (feu Adéline DeMontigny), Stella (feu Camille Pouliot), feu Clément (Denise Roy), Roma (feu André Balaguer), feu Jacques (feu Denise Parent) et feu Hélène ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraireToute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca