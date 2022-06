GUAY, Gabriel



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 13 juin 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gabriel Guay, fils de feu Gérard Guay et de feu Alice Gauthier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Sébastien et Marie-Dominique (Marc Landriault); ses petits-enfants : Raphaël Baril et Victoria Baril (Cédrik Latulippe); ses frères et sœurs : Reine, Renée (André Turcotte), Claude (Raymond Cloutier), Josée (Claude Pierry), André (Marie-Céline Domingue) et Johanne; ses amis Yvan Lavigne et Guy Royer; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca