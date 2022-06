OUELLET, Jeannine Pleau



À son domicile, le 16 juin 2022, à l'âge de 93 ans est décédée entourée de l'amour des siens, madame Jeannine Pleau, épouse de feu monsieur Jean-Marc Ouellet, fille de feu monsieur Emilien Pleau et de feu madame Albina Dagenais. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléancesà partir de 13 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Pleau laisse dans le deuil son fils Michel (Suzie Chantal). Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Cécile (feu Wilfrid Moisan), feu Rachel (feu Lorenzo Dussault), Yolande (André Delage); feu Rita Ouellet (feu Marius Laverdière), feu Suzanne Ouellet (feu André Trépanier). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Sainte-Marie de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca