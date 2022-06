De l’existence de Dieu

Voici un texte qui va à l’encontre de vos croyances. Je mise donc sur votre ouverture d’esprit, tout en vous laissant libre de le publier ou pas.

« L’argument massue de plusieurs pour prouver la non-existence de Dieu, c’est de dire qu’il y a trop de mal dans le monde pour qu’un Dieu en soit son créateur. Bien que ça fasse chic d’être athée, admettez qu’il est plus difficile de prouver la non-existence de Dieu que de prouver l’inverse.

Au commencement, Dieu a créé les hommes libres, puisqu’il voulait être aimé de façon libre. En vertu de cette liberté, certains hommes ont fait et font le bien, d’autres le mal. Heureusement qu’il y aura la Vie après la vie pour faire le départage.

Regardez les choses merveilleuses qu’il y a dans l’univers : le soleil, les étoiles, les forêts, les montagnes, les rivières, les fleuves, les mers, la vie sur terre, dans les airs et dans l’eau. Regardez de plus près votre corps. Quelle perfection avec ses cinq sens, ses parties vitales (cœur, reins, poumons) ! Pour parvenir à une telle harmonie, il y a certainement un chef d’orchestre qui l’a planifiée.

Pour ceux qui croient au hasard, je vous suggère de vous asseoir sur votre cul et d’attendre que votre dîner de ce midi vous soit servi sans aucun effort de votre part, pour voir si ça va arriver?

Je continue avec la naissance. L’homme et la femme copulent. Après un laps de temps, un fœtus se retrouve dans le ventre de la femme. Les conditions étant réunies, soudainement une âme s’installe. D’où vient cette entité spirituelle qui est le principe de vie ? L’homme seul peut-il être à l’origine de cette entité nouvelle ?

Je me souviens d’avoir lu au séminaire, en philo II, une toute petite affirmation qui allait comme suit “L’opération suit l’être”. Ce qui signifie en langage moins savant que chaque être produit ce dont il est capable. Si intelligent soit-il, un bonobo ne pourra jamais composer un Boléro de Ravel amélioré. Dans le cas qui nous occupe, vous aurez compris que cette entité spirituelle ne peut être créée que par un Être spirituel supérieur. En conclusion, dans la naissance de nos enfants, mon épouse et moi n’avons réalisé que les préparatifs, et Dieu a fait le reste. C’est pour cette raison que je crois en un Être spirituel tout puissant et éternel. »

Georges Crête, ex-comptable

Je respecterai toujours les gens dans leurs croyances. C’est pourquoi je publie votre réflexion qui, je crois, rejoindra d’autres croyants comme vous et leur procurera un certain bien. Parce qu’en vérité, le fait de ne pas se savoir seul dans le bateau de la vie, ça rassure.

Je n’ai ni l’espace ni les connaissances pour entrer dans le détail du chemin parcouru au fil des siècles par la science pour expliquer le Big Bang et tout ce qui s’est ensuivi pour parvenir jusqu’à l’être humain. Mais d’après Yves Gingras, éminent professeur à l’UQAM et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences :

« Jusqu’au début du XVIIe siècle, Dieu était au centre de la science parce qu’on croyait qu’il expliquait tous les mystères de l’Univers et de l’existence sur terre. Jadis, toutes les vérités étaient consignées dans la Torah, la Bible chrétienne et le Coran, les livres sacrés des trois grandes religions révélées.

Le divorce entre la science et les religions a été un long processus qui s’est échelonné sur deux siècles et demi. Copernic, Galilée et Darwin, pour ne nommer que ceux-là, ont en effet rendu caduques, par leurs découvertes révolutionnaires, bien des croyances longtemps présentées comme infaillibles par les religions monothéistes. »

Je vous inviterais à lire « L’impossible dialogue. Sciences et religions ».(Éditions du Boréal, 2016) de Yves Gingras, justement. Peut-être y trouverez-vous matière à réaliser que d’autres, comme moi, peuvent ne pas penser comme vous.